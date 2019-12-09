У президента України Володимира Зеленського виріс рейтинг

Рейтинг президента України Володимира Зеленського за останні два тижні зріс з 53 до 62 відсотків, а рівень незадоволення його роботою - скоротився з 33 до 25 відсотків. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 19 грудня, результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, третина опитаних українців вважають, що за підсумками року у діях Зеленського було більше успіхів, аніж невдач. 41 відсоток сказали, що в діях президента успіхів та поразок було порівну, а 14 відсотків зазначили, що у його роботі переважали невдачі.

Крім того, Зеленський очолює рейтинги довіри українців. Йому довіряють 67 відсотків опитаних, а не довіряють - 25 відсотків. Далі за рівнем довіри йдуть спікер парламенту Дмитро Разумков (28 відсотків і 44 відсотків відповідно), Святослав Вакарчук (28 відсотків і 59 відсотків), Юрій Бойко (23 відсотки і 58 відсотків), Олексій Гончарук (22 відсотки і 44 відсотки) та Юлія Тимошенко (19 відсотків і 74 відсотки).

Діяльністю Гончарука задоволені більше, ніж урядом

Подібна тенденція спостерігається і в оцінках роботи Кабінету міністрів України. Діяльністю прем'єр-міністра Олексія Гончарука задоволені відносно більше, ніж роботою всього Кабміну. Діяльністю очільника уряду задоволені 35 відсотків опитаних (35 відсотків - невдоволені, 30 відсотків не змогли оцінити). Водночас 29 відсотків опитаних задоволені роботою Кабміну, 45 відсотків не задоволені, а чверть не відповіли на це питання.

Також 40 відсотків опитаних вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 38 відсотків - у неправильному, 22 відсотки - не змогли оцінити.

Українці покращили своє ставлення до Меркель і Макрона

Після саміту в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) та президента Франції Еммануеля Макрона. Частка опитаних, які позитивно ставляться до Меркель, зросла з 60 до 69 відсотків, а до Макрона - з 39 до 52 відсотків.

Як результат, Меркель вперше за останні 5 років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Олександра Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65 відсотків опитаних українців.

Водночас ставлення до президента РФ Володимира Путіна не змінилося. До нього позитивно ставляться 16 відсотків опитаних, а негативно - 72 відсотки.

Дивитись відео 03:58 Поділитись "Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3UZ8A "Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)