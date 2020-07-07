У президента Бразилії підтвердили зараження коронавірусом

Результат тесту на наявність коронавірусної інфекції у президента Бразилії Жаіра Болсонару виявився позитивним. Про це Болсонару повідомив у вівторок, 7 липня, в телевізійному інтерв’ю після отримання результатів. При цьому він зазначив, що почувається добре, у нього спостерігаються лише незначні симптоми, передає агентство новин AFP.

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Напередодні Болсонару повідомив, що має симптоми коронавірусної інфекції, а тому пройшов тест. 6 липня він з’явився у захисній масці, чого не робив раніше, і попросив прибічників не наближатися до нього.

В останні місяці Болсонару вже тричі проходив тест на коронавірус. У травні Верховний суд Бразилії зобов'язав президента оприлюднути результати тесту - він виявився негативним. За словами Болсонару, для захисту від коронавірусу від профілактично вживає протималярійний засіб гідроксихлорохін.

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Раніше Болсонару намагався применшити небезпеку пандемії коронавірусу, а викликану цим збудником хворобу COVID-19 називав "маленьким грипом".

Бразилія посідає друге місце в світі після США за поширенням коронавірусу. У країні, за даними Університету імені Джонса Хопкінса (США), станом на 7 липня, виявлено понад 1,62 мільйона випадків зараження, 65,4 тисячі людей з коронавірусом померли.