 У президента Бразилії підтвердили зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У президента Бразилії підтвердили зараження коронавірусом

В останні місяці Жаір Болсонару вже тричі проходив тест на коронавірус. Він запевнив, що попри зараження почувається добре.

Жаір Болсонару повідомив, що в нього підтвердили зараження коронавірусом

Жаір Болсонару повідомив, що в нього підтвердили зараження коронавірусом

Результат тесту на наявність коронавірусної інфекції у президента Бразилії Жаіра Болсонару виявився позитивним. Про це Болсонару повідомив у вівторок, 7 липня, в телевізійному інтерв’ю після отримання результатів. При цьому він зазначив, що почувається добре, у нього спостерігаються лише незначні симптоми, передає агентство новин AFP.

Читайте також: Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок

Напередодні Болсонару повідомив, що має симптоми коронавірусної інфекції, а тому пройшов тест. 6 липня він з’явився у захисній масці, чого не робив раніше, і попросив прибічників не наближатися до нього.

В останні місяці Болсонару вже тричі проходив тест на коронавірус. У травні Верховний суд Бразилії зобов'язав президента оприлюднути результати тесту - він виявився негативним. За словами Болсонару, для захисту від коронавірусу від профілактично вживає протималярійний засіб гідроксихлорохін.

Читайте також: Суд наказав президенту Бразилії носити захисну маску

Раніше Болсонару намагався применшити небезпеку пандемії коронавірусу, а викликану цим збудником хворобу COVID-19 називав "маленьким грипом".

Бразилія посідає друге місце в світі після США за поширенням коронавірусу. У країні, за даними Університету імені Джонса Хопкінса (США), станом на 7 липня, виявлено понад 1,62 мільйона випадків зараження, 65,4 тисячі людей з коронавірусом померли.

  • Ухань на карантині Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Ухань на карантині

    Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

  • Мандрівник Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю мандрівник зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Мандрівник

    Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю "мандрівник" зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

  • Covid-19 проти людини В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає їх під контролем.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Covid-19 проти людини

    В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає під контролем.

  • Нічні жахіття Залишайся вдома - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Нічні жахіття

    "Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

  • Без улюбленої команди нікуди Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської Борусії, принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Без улюбленої команди нікуди

    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

  • Бельканто Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

  • Це буде дорого! Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

  • Скрізь захисні маски Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

  • На війні Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

  • Смертельна гра Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

  • Криза після кризи Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: Здогадайтесь, що буде далі?

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

  • Повернувшись до війни У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


Також за темою

Brasilien Brasilia | Coronavirus | Jair Bolsonaro, Präsident

Болсонару мав симптоми COVID-19, чекає на результати тесту 07.07.2020

Президент Бразилії Жаір Болсонару мав симптоми COVID-19, зараз він чекає на результати тесту на коронавірус.

Brasilien Brasilia | Jair Bolsonaro spricht zur Presse

Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок 04.07.2020

Президент Бразилії знову показав своє ставлення до коронавірусу - він вважає, що не обов'язково носити маски в магазинах, школах, університетах, церквах тощо. Утім, залишає масочний режим в автобусах і таксі.

Brasilien Brasilia | Jair Bolsonaro spricht zur Presse

Суд наказав президенту Бразилії носити захисну маску 23.06.2020

Суд наказав президенту Бразилії Жаіру Болсонару носити в громадських місцях захисну маску. Якщо президент не виконуватиме рішення суду, йому загрожує штраф.

Реклама

Докладно

Питна вода з крана (Imago Images/photothek/T. Trutschel)

Чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

У Києві поступово відмовляються від очистки води хлором. Чим саме його замінять і як це вплине на якість?  

Ольга Стефанішина

Київ очікує результатів щодо "промислового безвізу" з ЄС

Ольга Стефанішина очікує результати оцінки законодавства щодо "промислового безвізу" до жовтня.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  