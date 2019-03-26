 У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.05.2019

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Економіка

У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти

У представництві ЄС в Україні скорегували поширені ЗМІ слова Хюга Мінгареллі про невикористання Києвом вісім мільярдів європейської допомоги.

Прапори України та ЄС

Українські медіа помилково приписали главі представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні Хюгу Мінгареллі слова про "не використані вісім мільярдів допомоги ЄС". Про це у четвер, 16 травня, повідомила прес-служба представництва ЄС в Україні на його офіційній сторінці у Facebook.

"По суті він заявив, що значну частину коштів, яку виділив Європейський Союз на підтримку реформ в Україні, не використали належним чином", - йдеться у повідомленні. При цьому зазначається, що згадана у цифра у вісім мільярдів євро була названа іншим учасником конференції під назвою EU: Future Simple or Future Indefinite, яка проводилася 15 травня і була організована Європейською бізнес асоціацією.

DW.COM

У представництві ЄС також відмовилися відповісти, кому саме належала наведена оцінка невикористаної допомоги у вісім мільярдів. У Європейській бізнес асоціації, що організовувала цю конференцію, також не змогли назвати, хто саме озвучив цю цифру.

Втім, згідно зі словами двох не пов'язаних між собою джерел DW, які мали безпосереднє відношення до цієї конференції, ця заява належала послу Литви в Україні Марюсу Януконісу. Співрозмовники зазначили, що посол навів оцінки використання українською стороною усієї західної фінансової допомоги, які були зроблені литовськими політиками під час розробки так званого "Плану Маршалла для України".

У посольстві Литви не змогли одразу відповісти на запит DW і пообіцяли пізніше надати інформацію щодо того, чи дійсно ці слова належать саме Януконісу.

"Європейський план для України", також відомий як "План Маршалла для України" представили у литовському сеймі у листопаді 2017 року. План зокрема передбачав економічну підтримку та пакет фінансових інвестицій, повідомив тоді міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомляла, що цей передбачав інвестиційний план у 5 мільярдів євро щорічно.

Однак цей план так і не було винесено на порядок денний саміту "Східного партнерства", який відбувся у Брюсселі у листопаді 2017 року.

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