У Празі тисячі людей протестували проти прем'єра Андрея Бабіша

Тисячі людей вийшли на вулиці чеської столиці увечері у вівторок, 4 червня, з протестами проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Протестувальники, які зібрались на Вацлавській прощі, тримали транспаранти з гаслами "Бабіша у в'язницю" та вигукували "Ганьба, ганьба!". За даними організатора акції - неурядової організації Million Moments for Democracy - участь в ній взяло близько 120 тисяч осіб. Поліція не повідомила про свою оцінку кількості протестувальників, передає агенція dpa.

Колишнього підприємця Андрея Бабіша обвинувачують у корупції. Правоохоронні органи закидають йому, що у 2007 році він незаконно отримав для свого холдингу Agrofert мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств. Політика обвинувачують також у тому, що пропри те, що він передав свій холдинг в трастовий фонд, він зберіг над ним контроль.

За даними організаторів, в демонстрації взяли участь 120 тисяч людей

Як повідомила минулого тижня чеська газета "Hospodarske Noviny", після попереднього розслідування у ЄС було встановлено, що Бабіш має конфлікт інтересів. Внаслідок цього Єврокомісія може змусити Чехію повернути близько 17,4 мільйона євро, що були виділені компаніям Бабіша. "Щотижня Андрій Бабіш дає нам нову причину, щоб протестувати проти нього - нам цього вистачило", - заявив під час протесту віце-президент Million Moments for Democracy Бенджамін Ролл, передає агенція AFP.

Цього тижня Бабіш відхилив заклики опозиції провести голосування щодо вотуму недовіри до нього у парламенті. Він назвав розслідування ЄС "атакою на Чеську Республіку" і загрозою для чеських компаній. "Єдиний, хто загрожує цій країні, це сам прем'єр-міністр, який осоромлює нас на міжнародному рівні", - заявив у відповідь на це лідер опозиційної Громадянської демократичної партії Петр Фіала.

Демонстранти вимагають відставки прем'єра

У справі проти Бабіша також йдеться про виділені з боку Євросоюзу 1,6 мільйона євро, які були спрямовані на будівництво оздоровчого курорту "Гніздо лелеки". За даними ЗМІ, гроші були направлені компаніям, пов'язаним з чеським прем'єром. Андрей Бабіш часто опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, через підозри в корупції він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління комуністів у тодішній Чехословаччині .