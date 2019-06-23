У Празі сотні тисяч чехів вимагали відставки прем'єра Бабіша

Сотні тисяч людей зібралися в суботу, 16 листопада, в парку Летна у Празі, аби вимагати відставки прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Поліція повідомила про 200 тисяч учасників акції, зазначивши, що люди продовжують піходити. Організатор протесту - неурядова організація Million Moments for Democracy - заявила про 250 тисяч учасників.

Демонстрація відбулася напередодні 30-ї річниці Оксамитової революції, під час якої був повалений соціалістичний режим у тодішній Чехословаччині. Акції протесту 30 років тому також відбувалися в парку Летна.

Багато демонстрантів розмахували прапорами та транспарантами з написами проти прем'єра, скандували "Сором!" і "Йди у відставку!", передає агенція новин AFP.

Бабіш раніше закинув демонстрантам бажання використати у своїх інтересах "атмосферу річниці" Оксамитової революції та заявив, що не розуміє їхніх мотивів.

Чеського прем'єра звинувачують у корупції. Бабішу закидають, що у 2007 році його холдинг Agrofert незаконно отримав мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств.

В Єврокомісії вважають, що у випадку Бабіша має місце конфлікт інтересів з огляду на його політичну та бізнесову діяльність. Сам прем'єр відкидає усі звинувачення. Million Moments for Democracy вимагає від Бабіша розв'язати конфлікт інтересів чи піти у відставку. На демонстрацію за відставку Бабіша у червні в Празі вийшли до 250 тисяч людей, вона стала наймасовішою в країні з часів Оксамитової революції.