 У Празі сотні тисяч чехів вимагали відставки прем′єра Бабіша | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Празі сотні тисяч чехів вимагали відставки прем'єра Бабіша

Понад 200 тисяч людей зібралися у парку Летна у Празі з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Акція відбулася напередодні святкування 30-річчя Оксамитової революції.

Сотні тисяч чехів вимагали у Празі відставки Бабіша

Сотні тисяч чехів вимагали у Празі відставки Бабіша

Сотні тисяч людей зібралися в суботу, 16 листопада, в парку Летна у Празі, аби вимагати відставки прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Поліція повідомила про 200 тисяч учасників акції, зазначивши, що люди продовжують піходити. Організатор протесту - неурядова організація Million Moments for Democracy - заявила про 250 тисяч учасників.

Демонстрація відбулася напередодні 30-ї річниці Оксамитової революції, під час якої був повалений соціалістичний режим у тодішній Чехословаччині. Акції протесту 30 років тому також відбувалися в парку Летна.

Багато демонстрантів розмахували прапорами та транспарантами з написами проти прем'єра, скандували "Сором!" і "Йди у відставку!", передає агенція новин AFP.

DW.COM

У Чехії тривають протести проти голови уряду Андрея Бабіша, якого підозрюють у збереженні контролю над підприємствами, що отримували субсидії від Європейського Союзу. (05.06.2019)

У парламенті Чехії не вдалося зібрати необхідної кількості голосів для висловлення вотуму недовіри уряду прем'єра Андрея Бабіша, якого звинувачують в корупції. Голосуванню передували 17-годинні дебати. (27.06.2019)

Бабіш раніше закинув демонстрантам бажання використати у своїх інтересах "атмосферу річниці" Оксамитової революції та заявив, що не розуміє їхніх мотивів. 

Чеського прем'єра звинувачують у корупції. Бабішу закидають, що у 2007 році його холдинг Agrofert незаконно отримав мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств.

В Єврокомісії вважають, що у випадку Бабіша має місце конфлікт інтересів з огляду на його політичну та бізнесову діяльність. Сам прем'єр відкидає усі звинувачення. Million Moments for Democracy вимагає від Бабіша розв'язати конфлікт інтересів чи піти у відставку. На демонстрацію за відставку Бабіша у червні в Празі вийшли до 250 тисяч людей, вона стала наймасовішою в країні з часів Оксамитової революції.

Дивитись відео 01:00

"Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018)

Аудіо й відео до теми

"Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018)  

Також за темою

Tschechien Protestkundgebung fordert Rücktritt des tschechischen Premierministers Andrej Babis in Prag

У Празі відбувається найбільша за 30 років акція протесту 23.06.2019

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці чеської столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша, якого обвинувачують в корупції.

Andrej Babis Tschechien

Парламент Чехії не зміг висловити недовіру уряду Бабіша 27.06.2019

У парламенті Чехії не вдалося зібрати необхідної кількості голосів для висловлення вотуму недовіри уряду прем'єра Андрея Бабіша, якого звинувачують в корупції. Голосуванню передували 17-годинні дебати.

Tschechien Proteste gegen Regierungschef Andrej Babis in Prag

У Празі тисячі людей протестували проти прем'єра Андрея Бабіша 05.06.2019

У Чехії тривають протести проти голови уряду Андрея Бабіша, якого підозрюють у збереженні контролю над підприємствами, що отримували субсидії від Європейського Союзу.

Реклама

Докладно

Іранське суспільство здебільшого негативно ставить до полігамії

Багатоженство як допомога: баталії в Ірані довкола полігамії

В Ірані вирує дискусія щодо полігамії, яка традиційно в іранському суспільстві засуджується.  

Закон передбачає створення незалежного від Нафтогазу оператора ГТС

Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу"

Президент України підписав закон про відокремлення діяльності з транспортування газу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  