 У Празі десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти прем′єра Бабіша | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

У Празі десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти прем'єра Бабіша

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці чеської столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Акція почалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих унаслідок стрілянини в Остраві.

У Празі десятки тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша

У Празі десятки тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша

Близько 60 тисяч чехів вийшли увечері вівторка, 10 грудня, на акцію протесту в центрі Праги з вимогою відставки лідера руху "Акція незадоволених громадян" Андрея Бабіша з поста прем'єр-міністра країни.

Демонстрацію організував громадський рух "Мільйон миттєвостей для демократії", який оголосив, що Бабіш має зробити вибір - відставка до 31 грудня або відмова від керівництва своєю бізнес-імперією.

Якщо Бабіш не піде у відставку, масштабні акції протесту проходитимуть регулярно, попереджають демонстранти. На початку акції протесту організатори оголосили хвилину мовчання в пам'ять про шістьох загиблих унаслідок стрілянини в лікарні Острави.

Нагадаємо, 16 листопада на акцію з вимогою відставки Бабіша у Празі вийшли 250 тисяч осіб. Організатори приурочили демонстрацію до 30 річниці початку "оксамитової революції", яка поклала край комуністичному режиму в Чехословаччині.

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У парламенті Чехії не вдалося зібрати необхідної кількості голосів для висловлення вотуму недовіри уряду прем'єра Андрея Бабіша, якого звинувачують в корупції. Голосуванню передували 17-годинні дебати. (27.06.2019)

У чеському місті Остраві невідомий вчинив стрілянину, унаслідок чого загинули щонайменше шестеро осіб. Сам нападник під час затримання наклав на себе руки. Українців серед постраждалих немає. (10.12.2019)

 Бабіша звинувачують у шахрайстві

Масові акції протесту проти Андрея Бабіша почалися в Чехії наприкінці квітня. Його звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій Євросоюзу на користь холдингу Agrofert.

У 2006 році дочірня фірма Agrofert - Inoba - придбала під Прагою збанкрутіле сільськогосподарське підприємство. На його землі був побудований готель і центр відпочинку "Гніздо лелеки". На будівництво останнього були використані гроші, отримані Inoba від ЄС. Спочатку ці субсидії були призначені для підтримки малих підприємств. Власниками готелю стали родичі Бабіша.

Сторона обвинувачення стверджувала, що підприємець отримав майже два мільйони євро унаслідок шахрайства. Сам мультимільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає справу політично мотивованою, відкидаючи пропозиції про переговори. Кримінальну справу проти чеського прем'єра закрили на початку вересня 2019 року. 

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"Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем'єра (16.11.2018)

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