 У Празі десятки тисяч вимагали відставки міністерки юстиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

У Празі десятки тисяч вимагали відставки міністерки юстиції

У Чехії демонстранти вимагають відставки нової міністерки юстиції через побоювання, що вона закриє справи проти прем'єр-міністра Андрея Бабіша, обвинуваченого в корупції.

Антиурядова демонстрація у Празі

Антиурядова демонстрація у Празі

У Чехії тривають демонстрації проти уряду та за незалежність судової системи. У вівторок, 21 травня, у Празі десятки тисяч людей вимагали відставки нової міністерки юстиції Марі Бенешової. За даними неурядової організації Million Moments for Democracy, участь в акції взяли близько 50 тисяч людей.

Протестувальники побоюються, що Бенешова може зупинити розслідування щодо підозр у корупції прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Її вважають довіреною особою президента Чехії Мілоша Земана, який підтримує Бабіша.

DW.COM

Чехи вимагають відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша через нові деталі у справі про розтрату субвенцій ЄС на суму два мільйони євро. (15.11.2018)

Демонстранти протестували по всій Чехії проти призначення нової міністерки юстиції, яка, як очікується, може закрити розслідування щодо корупції з боку прем'єр-міністра Андрея Бабіша. (30.04.2019)

Правоохоронні органи закидають колишньому підприємцю Бабішу, що у 2007 році він незаконно отримав для свого холдингу Agrofert мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств. У справі проти нього також йдеться про виділені з боку Євросоюзу 1,6 мільйона євро, які були направлені на будівництво оздоровчого курорту "Гніздо лелеки". За даними ЗМІ, гроші були направлені компаніям, пов'язаним з чеським прем'єром.

Андрей Бабіш часто опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, через підозри в корупції він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословаччині комуністів.

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