 У Празі демонтували пам′ятник маршалу Конєву, Москва обурена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

У Празі демонтували пам'ятник маршалу Конєву, Москва обурена

Монумент радянському маршалу Івану Конєву був демонтований у чеській столиці. У посольстві РФ у Чехії висловили в зв'язку з цим рішучий протест.

демонтаж пам'ятника маршалу конєву в празі

Пам'ятник демонтували за допомогою будівельного крана

У столиці Чехії Празі у п'ятницю, 3 квітня, демонтувати пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Бронзовий монумент був знятий з п'єдесталу за допомогою підйомного крану, повідомляє агенція dpa. Пам'ятник планують зробити експонатом постійної експозиції Меморіального музею 20-го сторіччя.

У Москві обурилися демонтуванням пам'ятника Конєву. У посольстві РФ у Чехії заявили, що цей крок "не залишиться без відповідної реакції російської сторони", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". У дипмісії наголосили, що в зв'язку з тим, що сталося, міністерству закордонних справ Чехії було висловлено рішучий протест.

Демонтаж пам'ятника маршалу Конєву в Празі

Демонтаж пам'ятника маршалу Конєву в Празі

Росія розцінює інцидент як недружній крок, який прямо суперечить договору про дружні відносини і співробітництво між РФ і Чехією 1993 року, додали в посольстві. Зокрема, на думку Москви, Чехія порушила зобов'язання, відповідно до яких вона повинна забезпечувати охорону пам'яток історії та культури на своїй території, а також збереження російських військових пам'ятників та догляд за ними.

Пам'ятник маршалу Конєву був відкритий в Празі в 1980 році в пам'ять про звільнення міста від німецьких військ в травні 1945 року. Конєв командував одним з трьох радянських фронтів, які брали участь в операції.

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    Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко


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