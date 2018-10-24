У Празі відбувся найбільший за кілька десятиліть військовий парад

Чехія у неділю, 28 жовтня, відзначила соту річницю створення незалежної Чехословаччини найбільшим військовим парадом з часів падіння комуністичного режиму, інформує агенція Reuters.

В урочистому параді взяли участь понад чотири тисячі військових. Європейським проспектом - однією з найбільших вулиць Праги - пройшла військова техніка: танки і артилерійські установки. Демонстраційні польоти здійснила військова авіація. Попри несприятливу погоду на вулицях зібралися натовпи пражан і гостей міста.

Президент Словаччини Андрей Кіска та президент Чехії Мілош Земан на параді у Празі

У параді також взяли участь військові НАТО з Великобританії, Франції, Італії, Сполучених Штатів та Словаччини. Серед високих гостей на параді був присутній і міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Незалежна Чехословаччина постала у 1918 році на руїнах Австро-Угорської імперії. У 1993 році Чехія і Словаччина стали окремими державами. Відтоді Чехія приєдналася до НАТО (у 1999 році) та ЄС (у 2004 році). На сьогодні чеська армія налічує 24 тисячі солдатів.

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