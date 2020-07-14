У Потсдамі підірвали американську бомбу, знайдену на дні озера (фото)

Німецькі сапери досі щороку знешкоджують близько п'яти тисяч бомб часів Другої світової війни. У більшості випадків їм вдається витягувати підривачі, після чого бомби відправляють на утилізацію, проте іноді їх все ж доводиться підривати на місці - наприклад, якщо детонатор пошкоджений або сильно заіржавів. Ці фотографії були зроблені у середу, 15 липня, у столиці федеральної землі Бранденбург Потсдамі, де сапери підірвали 250-кілограмову американську авіаційну бомбу.

Озеро Арадозее після підриву бомби

Її виявили минулого тижня під триметровим шаром мулу на дні одного з тутешніх озер - Арадозее - під час підготовчих робіт з ренатурації, тобто відновлення природної системи цієї водойми.

Блоки з пресованою соломою завчасно підвезли до водойми

Як повідомляє агентство dpa, перед підривом над місцем виявлення бомби був споруджений пліт розміром сім на сім метрів, на який поклали пресовані блоки соломи, аби по можливості запобігти тому, аби камені й уламки розлетілися в різні боки.

Сапер Майк Шицкe (Mike Schitzke) після вдало проведеної операції

Усе пройшло успішно. Попередньо з 800-метрової зони довкола цього місця евакуювали близько 7500 жителів сусідніх районів Потсдама.