У Португалії шторм "Леслі" залишив сотні тисяч людей без струму

Тропічний шторм "Леслі", який пронісся Португалією, залишив близько 300 тисяч домогосподарств без електропостачання. Про це у неділю, 14 жовтня, повідомило агентство цивільного захисту населення країни, передає агенція Reuters. Через негоду травми отримали 27 людей.

Сила вітру сягала 120 кілометрів на годину, повідомила іспанська метеорологічна служба Aemet. Коли "Леслі" в суботу ввечері вдарив по узбережжю Португалії, він вже ослаб від рівня урагану першої категорії до тропічного шторму.

Утім, шквальний вітер та сильний дощ спричинили чималу шкоду в містах на узбережжі на північ від столиці країни Лісабона: було вирвано з корінням чи повалено близько тисячі дерев, затоплені цілі вулиці. Головна автомагістраль країни була тимчасово перекрита через падіння дерева, пошкоджено близько 200 ліній електропередач. Аеропорт Лісабона скасував частину рейсів. Влада країни рекомендувала мешканцям залишатися у будинках та триматися подалі від води.

Після Португалії "Леслі" попрямував у бік півночі Іспанії, місцева влада вже попередила про сильні дощі та шторм. Попри часті урагани на Атлантичному узбережжі США європейський бік Атлантики рідко зазнає руйнівного впливу потужних тропічних циклонів.

Дивитись відео 01:46 Now live 01:46 хв Поділитись Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2r8aL Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018)