 У Португалії шторм ″Леслі″ залишив сотні тисяч людей без струму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

У Португалії шторм "Леслі" залишив сотні тисяч людей без струму

Через шторм "Леслі" в Португалії 300 тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання. Внаслідок негоди 27 людей отримали травми.

Через негоду у місті Авейру вулиці опинилися під шаром води

Через негоду у місті Авейру вулиці опинилися під шаром води

Тропічний шторм "Леслі", який пронісся Португалією, залишив близько 300 тисяч домогосподарств без електропостачання. Про це у неділю, 14 жовтня, повідомило агентство цивільного захисту населення країни, передає агенція Reuters. Через негоду травми отримали 27 людей.

Сила вітру сягала 120 кілометрів на годину, повідомила іспанська метеорологічна служба Aemet. Коли "Леслі" в суботу ввечері вдарив по узбережжю Португалії, він вже ослаб від рівня урагану першої категорії до тропічного шторму.

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Буревій, що лютує в штатах Північна та Південна Кароліна, призвів вже до щонайменше 17 смертей. Багато міст та поселень відрізані від решти світу через спричинені стихією повені. (17.09.2018)

Щонайменше 17 людей загинули у США через ураган "Майкл". Пошукові операції тривають і влада побоюється, що число жертв зросте. За словами губернатора Флориди, місто Мексико-Біч виглядає як "зона воєєних дій". (13.10.2018)

Утім, шквальний вітер та сильний дощ спричинили чималу шкоду в містах на узбережжі на північ від столиці країни Лісабона: було вирвано з корінням чи повалено близько тисячі дерев, затоплені цілі вулиці. Головна автомагістраль країни була тимчасово перекрита через падіння дерева, пошкоджено близько 200 ліній електропередач. Аеропорт Лісабона скасував частину рейсів. Влада країни рекомендувала мешканцям залишатися у будинках та триматися подалі від води.

Після Португалії "Леслі" попрямував у бік півночі Іспанії, місцева влада вже попередила про сильні дощі та шторм. Попри часті урагани на Атлантичному узбережжі США європейський бік Атлантики рідко зазнає руйнівного впливу потужних тропічних циклонів. 

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Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018)

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Повалені дерева - найнебезпечніші

    Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Серед жертв стихії - німецький пожежник

    У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Аварії на автошляхах

    Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Максимальний рівень тривоги у Нідерландах

    У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Кельнський собор - доступ обмежено

    У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Майже "звіяні вітром"

    На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Вантажівки та автобуси "лягали" на бік

    Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Транспортний колапс

    У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Далі на шляху урагану - Польща

    "Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

Ураган "Фрідеріке" лютує у країнах Європи, забираючи людські життя та завдаючи шкоди транспортній та міській інфраструктурі. (18.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018)  

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