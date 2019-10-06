 У Португалії обирають парламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2019

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Новини

У Португалії обирають парламент

У Португалії почалися парламентські вибори. За даними соцопитувань, фаворитом вважається Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

На виборчій дільниці у Лісабоні

На виборчій дільниці у Лісабоні

Громадяни Португалії у неділю, 6 жовтня, обирають новий парламент. Виборчі дільниці відкрились о 8 ранку та працюватимуть до 19:00 за місцевим часом. Право віддати свої голоси загалом мають 10,8 мільйона людей.

За даними передвиборних опитувань, Соціалістичну партію нинішнього прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти підтримують близько 38 відсотків виборців. Такий результат на виборах дозволив би їй отримати 114 місць у 230-місцевому парламенті, зазначають оглядачі.

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Втім, щоб одержати абсолютну більшість, партії Кошти потрібно заручитися підтримкою від 42 відсотків виборців. Тому очікується, що для створення коаліції партії експрем'єра знадобляться союзники, повідомляє агенція AFP. Як припускають оглядачі, соціалісти могли би домовитися з комуністами, Лівим блоком або ж з партією "Люди-Тварини-Природа", яка може отримати 3-4 відсотки голосів виборців.

Основними конкурентами соціалістів вважається Соціал-демократична партія Португалії. Згідно з опитуваннями, соціал-демократи можуть отримати близько 25 відсотків голосів. Решта партій, за даними соціологів, може розраховувати на підтримку 10 відсотків виборців.

Останніми роками уряд Португалії, яка пережила серйозну економічну кризу, дотримувався політики заощадження. Однак згодом Антоніу Кошта почав збільшувати соціальні та інші видатки. Завдяки туризму економічний стан країни також покращується. 

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