 У португальському селі дітям дозволяють палити цигарки на Богоявлення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

У португальському селі дітям дозволяють палити цигарки на Богоявлення

У селі Вале-де-Салгейро в Португалії діти й батьки спільно палять цигарки на свято Богоявлення.

село Вале-де-Салгейро, Португалія, паління, цигарки, діти

На свято Богоявлення дітям у селі Вале-де-Салгейро дозволяють спільно з дорослими палити цигарки

На свято Богоявлення (Епіфанії) дітям у португальському селі Вале-де-Салгейро дозволяють палити цигарки. Цього року в ніч на неділю, 6 січня, батьки традиційно прийшли зі своїми дітьми на головну площу села, аби відсвяткувати Богоявлення й дотриматися суперечливого звичаю спільного паління.

"Просто це традиція, яка завжди тут була", - цитує інформагенція AFP мешканку села Ізабель Ерменежільдо. З нагоди свята вона дозволила спробувати цигарку своїй 10-річній доньці. Жінка розповіла, що сама вперше спробувала палити у 5-річному віці. "Я щороку палю п'ятого й шостого січня, але в решту днів року - ніколи", - розповіла жінка.

Portugal , Vale de Salgueiro - Kinder dürfen zum Epiphaniafest Zigaretten rauchen

Сільський голова Карлуш Кадавеш не зміг достеменно пояснити, як у селі з'явився цей звичай. "Але наш 101-річний мешканець розповідає, що так було й тоді, коли він сам був дитиною", - зазначив Кадавеш. За його словами, ймовірне пояснення традиції - символічна "ініціація" дітей, які незабаром стануть дорослими.

Журналіст Жозе Ріберінья, автор книжки про звичай спільного паління батьків і дітей, теж називає це ритуалом ініціації.

Місцеві медіа в Португалії близько 15 років висвітлюють цей звичай із Вале-де-Салгейро критично, підкреслюючи шкоду від паління для дитячого здоров'я. А цього року представники органів влади намагалися на місці переконати дітей, що долучатися до цього звичаю не варто. Утім, марно.

DW.COM

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  • Човен біля фортеці (Amanda Retreats)

    П'ять європейських готелів для любителів пригод

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    П'ять європейських готелів для любителів пригод

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  • Готель Dock Inn з транспортних контейнерів (Dock Inn)

    П'ять європейських готелів для любителів пригод

    Ніч у контейнері

    З морем пов'язаний і Dock Inn у Варнемюнде на німецькому узбережжі Балтійського моря. Гостей розміщують у переобладнаних транспортних контейнерах, площа кожного з яких близько 12 квадратних метрів. Якщо ж комусь цього замало, у готелі є й кімнати, складені з двох зварених транспортних контейнерів.

  • Всередині Dock Inn (Dock Inn)

    П'ять європейських готелів для любителів пригод

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  • Готель Кран у Амстердамі (Crane Hotel Faralda Amsterdam)

    П'ять європейських готелів для любителів пригод

    Ніч на морському крані

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  • Готель Кран у Амстердамі (Crane Hotel Faralda Amsterdam)

    П'ять європейських готелів для любителів пригод

    Хитає по-справжньому

    Всередині гості сплять там, де раніше працював оператор крана. Особливі відчуття - спати тут, коли ззовні погана погода. Коли здіймається вітер, гойдання крана цілком може заколисати.

    Автор: Антьє Біндер, Арсен Гоян


DW.COM

П'ять європейських готелів для любителів пригод

Зупинятися у готелі для відчайдухів нині у тренді. Гостю можуть запропонувати вміння викликати клаустрофобію, запаморочливу висоту чи непроглядну темряву. Досвід ночівлі у таких готелях точно стане незабутнім. (07.08.2017)  

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