У португальському селі дітям дозволяють палити цигарки на Богоявлення
У селі Вале-де-Салгейро в Португалії діти й батьки спільно палять цигарки на свято Богоявлення.
На свято Богоявлення дітям у селі Вале-де-Салгейро дозволяють спільно з дорослими палити цигарки
На свято Богоявлення (Епіфанії) дітям у португальському селі Вале-де-Салгейро дозволяють палити цигарки. Цього року в ніч на неділю, 6 січня, батьки традиційно прийшли зі своїми дітьми на головну площу села, аби відсвяткувати Богоявлення й дотриматися суперечливого звичаю спільного паління.
"Просто це традиція, яка завжди тут була", - цитує інформагенція AFP мешканку села Ізабель Ерменежільдо. З нагоди свята вона дозволила спробувати цигарку своїй 10-річній доньці. Жінка розповіла, що сама вперше спробувала палити у 5-річному віці. "Я щороку палю п'ятого й шостого січня, але в решту днів року - ніколи", - розповіла жінка.
Сільський голова Карлуш Кадавеш не зміг достеменно пояснити, як у селі з'явився цей звичай. "Але наш 101-річний мешканець розповідає, що так було й тоді, коли він сам був дитиною", - зазначив Кадавеш. За його словами, ймовірне пояснення традиції - символічна "ініціація" дітей, які незабаром стануть дорослими.
Журналіст Жозе Ріберінья, автор книжки про звичай спільного паління батьків і дітей, теж називає це ритуалом ініціації.
Місцеві медіа в Португалії близько 15 років висвітлюють цей звичай із Вале-де-Салгейро критично, підкреслюючи шкоду від паління для дитячого здоров'я. А цього року представники органів влади намагалися на місці переконати дітей, що долучатися до цього звичаю не варто. Утім, марно.
У Швеції у закинутій срібній копальні ховається готель, гості якого можуть розташуватися на глибині 155 метрів під землею. Потрібно близько п'яти хвилин, щоб дістатися ліфтом на глибину до кімнати.
П'ять європейських готелів для любителів пригод
Темно, холодно і лячно
Температура під землею лише 2 градуси за Цельсієм. І там дуже-дуже темно. Хоч номери і обладнані лампами та обігрівачами, ночівля у цьому готелі - не для слабонервних.
П'ять європейських готелів для любителів пригод
Ніч всередині Троянського коня
Хоч справжній Троянський кінь - творіння греків, цю дерев'яну копію можна знайти біля Льєжа у Бельгії. Гості можуть зупинитися і переночувати всередині незвичайного готелю на нерухомих колесах.
П'ять європейських готелів для любителів пригод
У череві коня
Всередині тварини все виглядає, мабуть, трохи інакше, ніж було у міфічному коні. Замість солдатів тут може розташуватись родина. На світлині - частина приміщення готелю La Balade des Gnômes, що пропонує ще дев'ять кімнат, пов'язаних із різними міфічними історіями.
П'ять європейських готелів для любителів пригод
Ніч у фортеці
Тут, де раніше був склад амуніції та пороху і звідки гармати поцілювали у море, тепер приймають туристів. Фортеця Спітбенк знаходиться за одну морську милю від берега Південної Англії. Нині їй понад 140 років.
П'ять європейських готелів для любителів пригод
Всередині форту
Солдати розташовувалися у форту, щоб обороняти прохід через бухту до Портсмута. І після відновлення фортеці у 2009 році стіни мають товщину понад 20 метрів, що робить його одним з найзахищеніших готелів у світі.
П'ять європейських готелів для любителів пригод
Ніч у контейнері
З морем пов'язаний і Dock Inn у Варнемюнде на німецькому узбережжі Балтійського моря. Гостей розміщують у переобладнаних транспортних контейнерах, площа кожного з яких близько 12 квадратних метрів. Якщо ж комусь цього замало, у готелі є й кімнати, складені з двох зварених транспортних контейнерів.
П'ять європейських готелів для любителів пригод
Вміст контейнера
Хостел відкрили навесні цього року. Він розрахований саме на молодих мандрівників-любителів пригод. Ніч у кімнаті з декількома ліжками коштуватиме біля 19 євро ($22).
П'ять європейських готелів для любителів пригод
Ніч на морському крані
Якщо ви боїтеся висоти, цей готель у Амстердамі не для вас. Три номери Готелю "Кран" у Фаральді знаходяться всередині портового крана на висоті 50 метрів.
П'ять європейських готелів для любителів пригод
Хитає по-справжньому
Всередині гості сплять там, де раніше працював оператор крана. Особливі відчуття - спати тут, коли ззовні погана погода. Коли здіймається вітер, гойдання крана цілком може заколисати.