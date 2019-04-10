 У Порошенка й Зеленського розмірковують над форматом дебатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

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Новини

У Порошенка й Зеленського розмірковують над форматом дебатів

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський не змогли домовитися щодо формату дебатів.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Штаби кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського не змогли остаточно домовитися про дату, місце і формат проведення дебатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "5 канал". Як зазначається, 11 квітня представники штабів провели зустріч на НСК "Олімпійський", але спільне рішення не знайшли. У штабі Порошенка наполягають на проведенні дебатів на стадіоні 14 квітня, а 19-го закликають прийти до студії Суспільного телебачення. У команді Зеленського погоджуються на дискусію тільки на стадіоні й тільки 19 квітня. Крім того, в штабі Зеленського пропонують дебати у вигляді телемосту.

Однак телемосту в прямому ефірі "Суспільного" між Порошенком і Зеленським не буде. Про це виданню theБабель заявив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія. "Телеміст заборонений правилами дебатів. Його не буде. Якщо 19-го прийде Порошенко, він отримає свій час в ефірі, але це буде нецікаво", - повідомив Аласанія.

Раніше представники українських медійних організацій закликали кандидатів у президенти України узяти участь у теледебатах 19 квітня в студії НСТУ. Про цей йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті НСТУ. Автори заяви наголошують, що саме такі дебати за кошти державного бюджету передбачені законодавством.

"Шоу на Олімпійському стадіоні ми підтримуємо як одну з можливих форм агітації кандидатів. Але воно не може замінити офіційних дебатів з чітко визначеними правилами їх проведення", - йдеться в заяві. Також автори заяви додали, що "проведення беззмістовної передвиборної кампанії неможливо заборонити на рівні законодавства", але така "практика завдає величезної шкоди всьому суспільству" в ситуації, в якій зараз перебуває Україна.

"Будь-які аргументи про відмову від участі в офіційних дебатах ми вважатимемо неприпустимими для демократичної держави", - повідомляється в документі. Заяву підписали представники Незалежної медійної ради, ГО "Інтерньюз-Україна", ГО "Детектор медіа", ГО "Інститут масової інформації", Центру демократії і верховенства права, фонду "Суспільність" та Українського фонду безпекових студій.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

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