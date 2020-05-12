У понад 200 дітей в Європі зафіксовані симптоми нової небезпечної хвороби

Висока температура, біль у животі й проблеми з серцем - такі симптоми й загадкової хвороби, що дедалі частіше зустрічається серед дітей у Європі. Як повідомив у п'ятницю, 15 травня, розташований у Стокгольмі Європейський центр профілактики та контролю захворювань, з початку року було зафіксовано близько 230 випадків, де була підозра на це захворювання.

Поки що неясно, чи пов'язане це захворювання, яке медики вже встигли охрестити дитячим запальним мультисистемним синдромом, з нинішньою пандемією коронавірусу. Однак у заяві Європейського центру профілактики та контролю захворювань вказується, що якийсь взаємозв'язок між спалахом коронавірусу та цієї хворобою може простежуватися. Приміром, у декого з дітей, котрі хворіли новим синдромом, тест на патоген Sars-CoV-2 виявився позитивним. Хоч наразі немає точних доказів, які б однозначно доводили вплив коронавірусу на цей недуг, визнають дослідники.

Схожість із хворобою Кавасакі

У повідомленні центру зазначалося, що нова хвороба виявляє схожість з хворобою Кавасакі, яку ще називають синдромом Кавасакі, коли спостерігається надмірна реакція імунної системи.

Читайте також: Чи стають діти в Німеччині частіше жертвами насильства через карантин

Приміром, нещодавно лікарі північноіталійського міста Бергамо порівняли статистику випадків захворювання дітей з симптомами нової хвороби в період з 18 лютого по 20 квітня цього року, з випадками хвороби Кавасакі в цьому регіоні за п'ять років до початку пандемії коронавірусу.

Всього з січня 2015 року до середини лютого цього року було зареєстровано 19 випадків захворювання на синдром Кавасакі. А впродовж двох місяців відтоді до лікарень потрапило 10 дітей з симптомами, схожими на хворобу Кавасакі, що, за даними авторів дослідження, в 30 разів більше, ніж зазвичай. Однак лікарі зазначають, що на основі таких малих чисел складно зробити обґрунтовані однозначні висновки.