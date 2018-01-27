У поліції України повідомили, скільки службових автомобілів розбили

Наіональна поліція України за чотири роки роботи розбила 1300 службових автомобілів. Про це у вівторок, 14 травня, розповів начальник Департаменту патрульної служби Національної поліціі Євген Жуков.

За його словами, з початку функціонування Національної поліції було закуплено 2500 автомобілів, в поточному році планується закупити ще 500 штук. "За чотири роки було розбито 1300 одиниць", - повідомив Жуков.

При цьому, за його словами, більшість розбитих машин - це японські Toyota Prius. Кількість розбитих Mitsubishi Outlander PHEV становить близько 20-ти. Крім того, в поточному році в дорожно-транспортних пригодах постраждали близько 20 поліцейських.

Японці продають МВС України ще машини

14 травня Японія передала міністерству внутрішніх справ України ще 83 нові автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV. Під час церемонії передачі голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що автомобілі були куплені за "зелені гроші", отримані за Кіотським протоколом. Як повідомляло агенство "Українськi новини", у 2017 році Японія вже передавала МВС 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, закуплених за рахунок коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом.

Нагадаємо, що Національна поліція України почала свою роботу у 2015 році.