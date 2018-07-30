У поліції обіцяють швидко розкрити вбивство ветерана АТО з Бердянська

Перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін прогнозує швидке розкриття вбивства в Бердянську Запорізької області, яке сталося у вівторок, 31 липня. Нагадаємо, що там вбили місцевого жителя, учасника антитерористичної операції Віталія Олешка (позивний "Сармат").

"Можу сказати, що це вбивство буде розкрито найближчим часом", - написав Аброськін на своїй сторінці в соцмережі Facebook 31 липня ввечері. При цьому він ніяк не прокоментував інформацію, що з'явилася в соцмережах про нібито затримання біля Мелітополя вбивць Олешка. Зокрема, про це повідомляв радник начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

Нагадаємо, що поліція Запорізької області 31 липня отримала повідомлення про те, що близько 12:30 на вулиці Східній у Бердянську невідомий вистрілив у 43-річного місцевого жителя, який згодом помер від отриманого поранення. З метою затримання убивці на території Запорізької області було оголошено оперативний план "Сирена", невдовзі оперативний план поширили і на територію Донецької області. "За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

Водночас журналіст Юрій Бутусов у соцмережі Facebook повідомив, що убитий - це Віталій Олешко, який був добровольцем батальйону "Донбас", учасником АТО і мав позивний "Сармат". "Учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" третього ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня в кафе, де Віталій сидів зі своєю дружиною і другом, зайшов убивця з мисливською рушницею та вистрелив "Сармату" в спину", - написав Бутусов.