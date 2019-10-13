 У Польщі тисячі протестували проти криміналізації сексуальної освіти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

У Польщі тисячі протестували проти криміналізації сексуальної освіти

Польським вчителям можуть загрожувати до трьох років за ґратами за викладання у школах уроків сексуального виховання. Тисячі людей протестують проти відповідного законопроєкту.

Протестувальники біля польського парламенту

Протестувальники біля польського парламенту

Тисячі людей вийшли ввечері у середу, 16 жовтня, на вулиці польської столиці Варшави на знак протесту проти нового законопроєкту. Ініціатори нововведень хочуть криміналізувати сексуальну освіту в школах, повідомляє агенція dpa. Згідно з ним, вчителям, які проводять у школах уроки сексуального виховання, може загрожувати до трьох років ув'язнення.

Біля будівлі польського парламенту зібрались сотні людей, які тримали плакати з надписами "Освіта захищає від насильства", "Заборона на сексуальну освіту є зґвалтуванням" та інші, передає агенція Reuters. Акції протесту відбулись також у інших містах країни.

Учасники акції протесту у Варшаві

Протестувальники в Варшаві з плакатом: "Заборона сексуальної освіти - це насильство"

Зміни до законодавства були ініційовані альянсом противників абортів. Вони аргументують свої ініціативи "захистом дітей та підлітків від сексуальної розбещеності". Правляча у країні націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка перемогла і на останніх парламентських виборах, підтримує ініціативу.

Верховний суд країни у своєму попередньому рішенні зазначив, що цей закон у нинішньому вигляді несумісний з завданнями, покладеними державою на шкільну освіту. Таким чином, він може порушувати конституційні права на освіту та охорону здоров'я, зазначили в суді. Однак цей висновок та акції протесту не збентежили депутатів від ПіС і вони проголосували за продовження роботи над суперечливим законопроєктом.

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