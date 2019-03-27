У Польщі страйкують вчителі шкіл

У Польщі у понеділок, 8 квітня, на заклик профспілок не вийшли на роботу вчителі. За даними місцевих ЗМІ, до страйку приєднались педагоги з сотень шкіл Варшави, Кракова, Познані та інших міст.

Польський союз вчителів, який є співорганізатором страйку, вимагає підвищення заробітної плати працівникам освіти на 30 відсотків. Тільки тоді, переконані організатори страйку, розмір винагороди вчителів сягне рівня середньої зарплати у Польщі. Нині заробітна плата вчителя у Польщі становить у середньому 410 євро після сплати податків. За даними статистичного відомства Польщі, середня заробітна плата по країні сягає 870 євро нетто.

Так само польські освітяни вимагають підвищення видатків на сферу освіту загалом.

В уряді Польщі вчителів закликали до проведення нових переговорів. Попередню пропозицію урядовців підвищити заробітну плату вчителям на 15 відсотків освітяни відхилили.