У Польщі Сенцова нагородили премією Pro Dignitate Humana

Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії міністра закордонних справ Польщі Pro Dignitate Humana, повідомляє польське зовнішньополітичне відомство у Twitter у вівторок, 23 жовтня.

"У кулуарах візиту глави міністерства закордонних справ України (до Варшави - Ред.) очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович оголосив, що цьогоріч нагороду Pro Dignitate Humana отримає Олег Сенцов. Режисер у російській в'язниці нагадав про долю політичних в'язнів в Росії та окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Водночас за інформацією посольства України в Польщі, Чапутович пообіцяв, що його країна і надалі підтримуватиме Київ у протидії агресії Кремля. "Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму. Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana", - цитує голову польського зовнішньополітичного відомства "Інтерфакс-Україна".

Раніше Олег Сенцов потрапив у шорт-лист претендентів на премію Сахарова. Європарламент заснував цю премію у 1988 році. Її вручають за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.