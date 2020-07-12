У Польщі почався другий тур президентських виборів

У Польщі в неділю, 12 липня, відбувається другий тур виборів президента країни. Виборчі дільниці відчинилися о 7-й годині за місцевим часом. Голосування триватиме до 21-ї години, відразу після закриття дільниць очікуються результати екзит-полів.

За посаду глави держави змагаються чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), та мер Варшави Рафал Ташковський, котрого висунув ліберально-демократичний опозиційний блок "Громадянська коаліція". Нагадаємо, що в першому турі Дуда здобув 43,5 відсотка голосів, натомість за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30 відсотків виборців.

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Ці президентські вибори мають важливе значення для ПіС. Якщо Дуда здобуде перемогу, партія, яка має більшість у нижній палаті польського парламенту - Сеймі, зберігатиме владу в країні щонайменше до парламентських виборів 2023 року.