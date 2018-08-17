У Польщі перекинувся автобус з українцями: є жертви

У Польщі між містами Перемишль і Санок ввечері у п'ятницю, 17 серпня, перекинувся автобус. За даними пожежної служби, внаслідок інциденту загинули троє людей, повідомила агенція AFP. Ще 18 людей були поранені, з них восьмеро перебувають у тяжкому стані. За даними поліції, автобус протаранив бар'єр та впав з крутого схилу, повідомляють польські ЗМІ.

Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив що, за попередньою інформацією поліції, в результаті ДТП загинули та постраждали українці, передає видання "Українська правда". Всього в автобусі, що віз туристів зі Львова до Австрії, перебували близько 5о людей, серед яких були діти.

Постраждалі госпіталізовані до лікарень міст Перемишль та Санок. Інші громадяни розміщені в місцевих школах та хостелах.