 У Польщі перекинувся автобус з українцями: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

У Польщі перекинувся автобус з українцями: є жертви

Пасажирський автобус з українцями, що їхав зі Львова до Відня, зазнав аварії у Польщі. За попередніми даними, загинули троє людей.

Постраждалі у ДТП у Польщі відправлені до лікарень

Постраждалі в ДТП у Польщі були доправлені до лікарень

У Польщі між містами Перемишль і Санок ввечері у п'ятницю, 17 серпня, перекинувся автобус. За даними пожежної служби, внаслідок інциденту загинули троє людей, повідомила агенція AFP. Ще 18 людей були поранені, з них восьмеро перебувають у тяжкому стані. За даними поліції, автобус протаранив бар'єр та впав з крутого схилу, повідомляють польські ЗМІ.

Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив що, за попередньою інформацією поліції, в результаті ДТП загинули та постраждали українці, передає видання "Українська правда". Всього в автобусі, що віз туристів зі Львова до Австрії, перебували близько 5о людей, серед яких були діти.

Постраждалі госпіталізовані до лікарень міст Перемишль та Санок. Інші громадяни розміщені в місцевих школах та хостелах.

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