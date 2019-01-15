 У Польщі оголошено національну жалобу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

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Новини

У Польщі оголошено національну жалобу

У Гданську поховали мера міста Павла Адамовича, який помер унаслідок замаху на нього

Заупокійна меса в Гданську

Заупокійна меса в Гданську

Національну жалобу оголошено в Польщі в суботу, 19 січня. У Гданську цього дня поховали мера міста Павла Адамовича, який помер унаслідок замаху на нього, що стався 13 січня.

Нагадаємо, що мер Гданська Павел Адамович дістав ножове поранення під час благодійного концерту ввечері 13 січня. Підозрюваний у нападі був затриманий. 14 січня стало відомо, що Адамович помер: його прооперували, але його життя врятувати не вдалося. Адамовичу було 53 роки. Він обіймав посаду мера Гданська з 1998 року.

За повідомленнями польських ЗМІ, нападник кричав зі сцени, що був помилково ув'язнений попереднім урядом Польщі на чолі з партією "Громадянська платформа", до якої раніше належав мер Гданська. За даними поліції, 27-річний підозрюваний у нападі на мера був судимий за пограбування банків. У міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили, що у нападника були проблеми з психікою.

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