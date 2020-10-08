У Польщі зафіксовані рекордні 8099 нових заражень коронавірусом за добу

У Польщі за останню добу підтвердили 8099 нових заражень коронавірусом і 91 смертельний випадок внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19. Про це в четвер, 15 жовтня, повідомило міністерство охорони здоров'я країни.

Читайте також: Коронавірус: Польщу накрила друга хвиля, уряд запроваджує масковий режим

Останніми днями у Польщі фіксують стрімке зростання добової кількості заражень коронавірусом: напередодні повідомляли про 6526 нових випадків, 13 жовтня - про 5068.

За останніми даними, у країні госпіталізовано 6538 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 508 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень, повідомляє інформагентство Reuters.

Загалом у 38-мільйонній Польщі від початку пандемії зафіксовано понад 149 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом, померли 3308 людей, у яких підтвердили зараження.

Через різке зростання кількості заражень уряд Польщі минулого тижня вирішив суттєво посилити обмежувальні заходи. Зокрема, запроваджено обов'язковий масковий режим у громадських місцях, у тому числі й на вулиці.

Читайте також: Куди в Європі можна (і не можна) поїхати під час пандемії: питання, відповіді, посилання