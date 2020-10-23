 У Польщі зафіксовано рекордні 22 тисячі випадків зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2020

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Новини

У Польщі зафіксовано рекордні 22 тисячі випадків зараження коронавірусом

У Польщі п'ятий день поспіль фіксують рекордні показники зараження коронавірусом. У суботу зареєстрували майже 22 тисячі нових випадків.

Коронавірус у Польщі

У Польщі п'ятий день поспіль фіксують рекордні показники зараження коронавірусом. У суботу, 31 жовтня, було зареєстровано 21 897 нових випадків, інформує агентство Reuters.

Цей спалах захворюваності відбувається на тлі масових протестів проти посилення закону про заборону абортів, які відбуваються в країні. Правляча партія "Право і справедливість" попереджала, що протестні акції можуть призвести до зростання числа хворих. Проте деякі імунологи зазначають, що протестувальники вдягають маски та тримають дистанцію, що змешує ризик інфікування.

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Уряд критикують за те, що він не підготувався до другої хвилі коронавірусу та не проводить достатньої кількості тестів. За даними міністерства охорони здоров'я Польщі, у суботу, 31 жовтня, хворі на COVID-19 пацієнти займали 16 144 ліжка в лікарнях та використовували 1305 апаратів ШВЛ. Днем раніше ці показники становили відповідно 15 444 та 1254. З початку пандемії в Польщі заразилася коронавірусом 362 731 особа, а 5631 хворий помер.

Через зростання кількості нових заражень уряд прийняв рішення закрити цвинтарі в період 31 жовтня - 2 листопада. На 1 листопада припадає День усіх святих, коли мільйони поляків традиційно відвідують могили своїх близьких.

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