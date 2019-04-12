У Польщі затримали чоловіка за підозрою у співпраці з російською розвідкою

Співробітники польської контррозвідувальної служби - Агентства внутрішньої безпеки (АВБ) - затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві. Прокуратура висунула затриманому Пьотру С. обвинувачення в діяльності на користь іноземної розвідки, незаконному зберіганні зброї, а також використанні фальшивих документів. Про це йдеться в повідомленні для преси слідчих органів, оприлюдненому в понеділок, 28 жовтня, інформує агентство новин dpa.

За словами речника міністра-координатора спецслужб країни Станіслава Жарини, слідчі зібрали докази співпраці затриманого із російською розвідкою. Чоловіка, який є громадянином Польщі, затримали 25 жовтня під час спецоперації АВБ.

При обшуку його робочого місця та помешкання співробітники контррозвідки виявили вогнепальну зброю, боєприпаси, а також численні документи та електронні носії інформації. Обшуки проведено також у осіб, які контактували з Пьотром С. При цьому також були виявлені зброя та боєприпаси. 26 жовтня суд помістив затриманого під арешт терміном на три місяці.

Нагадаємо, що в серпні Україна видворила співробітника російського консульства у Львові, звинувативши його у шпигунстві.