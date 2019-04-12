 У Польщі затримали чоловіка за підозрою у співпраці з російською розвідкою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Польщі затримали чоловіка за підозрою у співпраці з російською розвідкою

Польська контррозвідка затримала чоловіка, якого підозрюють в роботі на російську розвідку. Суд помістив його під арешт на три місяці.

У Польщі затримали підозрюваного в роботі на розвідку РФ

Співробітники польської контррозвідувальної служби - Агентства внутрішньої безпеки (АВБ) - затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві. Прокуратура висунула затриманому Пьотру С. обвинувачення в діяльності на користь іноземної розвідки, незаконному зберіганні зброї, а також використанні фальшивих документів. Про це йдеться в повідомленні для преси слідчих органів, оприлюдненому в понеділок, 28 жовтня, інформує агентство новин dpa.

DW.COM

Україна видворила співробітника російського консульства у Львові, звинувативши його у шпигунстві. У відповідь Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. (13.08.2019)

В Ірані арештували 17 людей, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США. Деякі з них вже засуджені до смертної кари. Вашингтон обвинувачує Тегеран у брехні. (22.07.2019)

За словами речника міністра-координатора спецслужб країни Станіслава Жарини, слідчі зібрали докази співпраці затриманого із російською розвідкою. Чоловіка, який є громадянином Польщі, затримали 25 жовтня під час спецоперації АВБ.

При обшуку його робочого місця та помешкання співробітники контррозвідки виявили вогнепальну зброю, боєприпаси, а також численні документи та електронні носії інформації. Обшуки проведено також у осіб, які контактували з Пьотром С. При цьому також були виявлені зброя та боєприпаси. 26 жовтня суд помістив затриманого під арешт терміном на три місяці.

Нагадаємо, що в серпні Україна видворила співробітника російського консульства у Львові, звинувативши його у шпигунстві. 

Дивитись відео 25:50

Фінляндія проти навали росіян на ринку нерухомості - "Європа у фокусі" (30.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Фінляндія проти навали росіян на ринку нерухомості - "Європа у фокусі" (30.09.2019)  

Також за темою

Geheimdienst Agent - Symbolbild

Російська розвідка розширює активність в Естонії - спецслужба 12.04.2019

За даними Поліції безпеки Естонії, російські та китайські спецслужби намагаються завербувати дедалі більше естонських громадян для шпигунства на власну користь.

Deutschland Symbolbild Razzia Festnahme

У Польщі висунули обвинувачення чиновнику, що шпигував для ГРУ 06.09.2018

У Польщі висунули обвинувачення колишньому співробітникові мінекономіки. Його підозрюють у передачі російському ГРУ даних щодо газогону "Північний потік-2".

Russland Polen Flaggen

У Польщі затримали росіянку через підозру в антипольській діяльності 17.05.2018

Громадянку Росії затримали за "гібридну діяльність", у тому числі через підбурювання до ворожнечі між поляками та українцями. Затримана перебувала в Польщі з 2013 року.

Реклама

Докладно

Карта Німеччини 1919 року

Спекуляції АдН на темі депортованих після війни німців

АдН намагається скористатися невдоволенням людей, які мають у родинах депортованих після Другої світової війни.  

Будівництво доріг у Берліні

Як будують дороги в Німеччині

DW розповідає, які технології застосовують у Німеччині для зведення трас і які нововведення планують запровадити.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  