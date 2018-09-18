У Польщі держслужбовці вимагають підвищення зарплат

Тисячі польських державних службовців вийшли у суботу, 22 вересня, на протест у Варшаві, інформує агенція AP. Демонстранти, серед яких вчителі, пожежники та медичні працівники, вимагають підвищення заробітних плат.

Незважаючи на те, що польська економіка знаходиться на підйомі і заробітки у приватному секторі ростуть, зарплати у державному секторі залишаються низькими, кажуть протестувальники.

Представник однієї з профспілок працівників освіти повідомив агенцію AP, що нині досвідчений викладач у Польщі щомісяця заробляє близько 770 євро. Стартові зарплати при цьому є ще нижчими.

Організатори акції у Варшаві повідомляють, що у демонстрації взяли участь до 20 тисяч осіб. Тисячі вчителів також вимагали відставки міністра освіти Польщі.