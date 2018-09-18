 У Польщі держслужбовці вимагають підвищення зарплат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

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Новини

У Польщі держслужбовці вимагають підвищення зарплат

Польські державні службовці, зокрема вчителі, пожежники та медики, вимагають підвищення зарплат. На демонстрацію у Варшаві зібралися 20 тисяч осіб.

Держслужбовці у Польщі вимагають вищих зарплат

Держслужбовці у Польщі вимагають вищих зарплат

DW.COM

Українську правозахисницю Людмилу Козловську польський уряд вважає ворогом. Оскільки її запросили до німецького Бундестагу, відносини між Варшавою та Берліном напружились. (17.09.2018)

Єврокомісія закидає уряду у Варшаві взяття під свій контроль судової системи і погрожує черговим судовим провадженням вже у вересні. Перед Європейським судом у Люксембурзі Польща може постати далеко не вперше. (15.08.2018)

Тисячі польських державних службовців вийшли у суботу, 22 вересня, на протест у Варшаві, інформує агенція AP. Демонстранти, серед яких вчителі, пожежники та медичні працівники, вимагають підвищення заробітних плат.

Незважаючи на те, що польська економіка знаходиться на підйомі і заробітки у приватному секторі ростуть, зарплати у державному секторі залишаються низькими, кажуть протестувальники.

Представник однієї з профспілок працівників освіти повідомив агенцію AP, що нині досвідчений викладач у Польщі щомісяця заробляє близько 770 євро. Стартові зарплати при цьому є ще нижчими.

Організатори акції у Варшаві повідомляють, що у демонстрації взяли участь до 20 тисяч осіб. Тисячі вчителів також вимагали відставки міністра освіти Польщі.

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