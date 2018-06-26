У Польщі внесли зміни до "закону про Голокост"

Нижня палата польського парламенту в середу, 27 червня, внесла правки до скандального закону про Інститут національної пам'яті, охрещеного ЗМІ "законом про Голокост". Згідно з ним за заяви про участь поляків у нацистських злочинах проти євреїв передбачалося покарання. Правки скасовують можливість ув'язнення за такі висловлювання, повідомляє агенція новин Reuters.

Перед цим до парламенту з відповідним проханням звернувся прем'єр-міністр, представник "Права і справедливості" (ПіС), Матеуш Моравецький із відповідним проханням. Раніше цей закон спричинив чимало обурення в США та Ізраїлі, а також в Україні, адже він передбачає покарання і за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Нагадаємо, що згідно із первісним текстом закону про Інститут національної пам'яті, будь-яка публічно висловлена думка про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних в цей період нацистами щодо євреїв, вважалася "фальсифікацією історії" і каралася ув'язненням терміном до трьох років.

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