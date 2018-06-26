У Польщі внесли зміни до "закону про Голокост"

Нижня палата польського парламенту вилучила із закону про Інститут національної пам'яті, відомого як "закон про Голокост", норми про позбавлення волі за заяви про участь поляків у нацистських злочинах проти євреїв.
Нижня палата польського парламенту в середу, 27 червня, внесла правки до скандального закону про Інститут національної пам'яті, охрещеного ЗМІ "законом про Голокост". Згідно з ним за заяви про участь поляків у нацистських злочинах проти євреїв передбачалося покарання. Правки скасовують можливість ув'язнення за такі висловлювання, повідомляє агенція новин Reuters.
Перед цим до парламенту з відповідним проханням звернувся прем'єр-міністр, представник "Права і справедливості" (ПіС), Матеуш Моравецький із відповідним проханням. Раніше цей закон спричинив чимало обурення в США та Ізраїлі, а також в Україні, адже він передбачає покарання і за заперечення "злочинів українських націоналістів".
Нагадаємо, що згідно із первісним текстом закону про Інститут національної пам'яті, будь-яка публічно висловлена думка про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних в цей період нацистами щодо євреїв, вважалася "фальсифікацією історії" і каралася ув'язненням терміном до трьох років.