 У Петра Порошенка підтвердили зустріч із Полом Манафортом у 2014 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

У Петра Порошенка підтвердили зустріч із Полом Манафортом у 2014 році

Представник передвиборчого штабу Петра Порошенка зустрічався із політтехнологом Полом Манафортом, повідомили в адміністрації президента України. Від його послуг відмовилися.

Пол Манафорт зустрічався із командою Петра Порошенка

Пол Манафорт зустрічався із командою Петра Порошенка

В адміністрації президента України Петра Порошенка підтвердили зустріч стратега його передвиборчої кампанії 2014 року Ігоря Гриніва з командою американського політтехнолога Пола Манафорта, якого зараз судять у США. "Була зустріч, так. Але ніяких відносин", - повідомила у середу, 8 серпня, представниця адміністрації президента Дар'я Худякова "Радіо Свобода". Вона відмовилася надати деталі зустрічі та порадила звернутися до Гриніва.

Нині народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів, який у 2014 році був заступником керівника виборчого штабу Порошенка, розповів, що Манафорт пропонував штабу співпрацю. "Чи зустрічався я з Манафортом у 2014 році? Так, зустрічався. Чи була від нього пропозиція, що він хотів би працювати в кампанії? Так, була (...) Скільки тривала зустріч? Умовно три години. І на цьому все скінчилося", - розповів Гринів агентству "Інтерфакс-Україна". Він додав, що команда Порошенка відмовилася від послуг Манафорта.

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Слухання у справі Пола Манафорта розпочато. Сторона обвинувачення вважає, що політтехнолог ставив себе над законом, а також відкрив 30 рахунків у трьох країнах, щоб приховати доходи від роботи в Україні. (31.07.2018)

Раніше колишній діловий партнер Манафорта Рік Гейтс заявив у суді, що 2014 року той співпрацював з Порошенком. У прес-службі президента України спершу заявили, що команда Порошенка "ніколи не співпрацювала" з Манафортом.

Судові слухання у справі Манафорта розпочалися 31 липня. Його звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до 2014 року. Пол Манафорт працював політтехнологом колишнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів та отримав за це, за даними спецпрокурора США Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів.

Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у податковій декларації частину цих доходів і відмив таким чином в офшорах 30 мільйонів доларів. У 2016 році Манафорт протягом трьох місяців очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа.

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

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