 У Перу через зсув обвалилася частина готелю: 15 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

У Перу через зсув обвалилася частина готелю: 15 загиблих

Внаслідок обвалення стіни у готелі під час весільної церемонії загинули щонайменше 15 людей та понад 30 отримали поранення. Стіна була зруйнована через зсув.

Рятувальники на місці обвалення готелю у Перу

Рятувальники на місці обвалення готелю у Перу

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок обвалення стіни в готелі у місті Абанкай на півдні Перу, яке було спричинене зсувом. Як повідомив у цаціональній службі цивільної оборони країни, інцидент стався у неділю, 27 січня, під час весільної церемонії у готелі Alhambra.

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Щонайменше одна особа загинула та 15 отримали травми під час протестів, що спалахнули в Індії після того, як індуїстський храм у штаті Керала відвідали двоє жінок. (03.01.2019)

За даними місцевої влади, кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами у мексиканському штаті Ідальго зросла до 85-ти. Ще 72 потерпілих перебувають у лікарнях. (21.01.2019)

Внаслідок обвалення частини готелю та масивної конструкції для захисту від дощу над садом готелю, де святкували гості, поранення отримали щонайменше 34 людини. З них п'ятеро перебувають у важкому стані, повідомили у надзвичайній службі Перу, передає радіостанція RPP. Пораненим надається медична допомога. Загалом на святкуванні у готелі на момент трагедії перебували близько 100 людей.

Стіна обвалилась одразу після опівночі через великий потік бруду та каміння, що навалився на готель, повідомив мер міста Еварісто Рамос. 13 осіб загинули одразу. За попередніми даними, причиною зсуву могли стати сильні дощі.

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