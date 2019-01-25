У Перу через зсув обвалилася частина готелю: 15 загиблих

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок обвалення стіни в готелі у місті Абанкай на півдні Перу, яке було спричинене зсувом. Як повідомив у цаціональній службі цивільної оборони країни, інцидент стався у неділю, 27 січня, під час весільної церемонії у готелі Alhambra.

Внаслідок обвалення частини готелю та масивної конструкції для захисту від дощу над садом готелю, де святкували гості, поранення отримали щонайменше 34 людини. З них п'ятеро перебувають у важкому стані, повідомили у надзвичайній службі Перу, передає радіостанція RPP. Пораненим надається медична допомога. Загалом на святкуванні у готелі на момент трагедії перебували близько 100 людей.

Стіна обвалилась одразу після опівночі через великий потік бруду та каміння, що навалився на готель, повідомив мер міста Еварісто Рамос. 13 осіб загинули одразу. За попередніми даними, причиною зсуву могли стати сильні дощі.