У Пентагоні проти використання військових для придушення протестів

Міністр оборони США Марк Еспер у середу, 3 червня, виступив проти використання військових для придушення масових протестів, які охопили країну. "Можливість використовувати військових у якості правоохоронних органів має бути застосована лише в крайньому разі, в найневідкладнішій та найстрашнішій ситуації. Ми не перебуваємо в жодній з цих ситуацій зараз", - заявив він, передає агенція Reuters.

Раніше американський президент Дональд Трамп погрожував застосувати війська в штатах, які не змогли самостійно придушити заворушення. Він послався на закон про повстання від 1807 року - Insurrection act, який дає можливість розгортати військові сили на території країни для виконання правоохоронних дій. Востаннє закон був застосований в 1992 році для придушення заворушень в Лос-Анджелесі, які були спровоковані побиттям поліцейськими афроамериканця Родні Кінга.

Нагадаємо, що в США вже кілька днів поспіль тривають масові протести, спричинені смертю афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання білим поліцейським у Міннеаполісі. Протести спочатку охопили це місто, а згодом перекинулися на інші міста й нерідко переростали в заворушення.

Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій правоохоронців. Поки четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено обвинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях "Я не можу дихати" Масштабні протести проти жорстоких дій поліцейських щодо чорношкірих розпочалися у Міннеаполісі 26 травня та швидко поширилися на інші американські міста. Вони спалахнули після появи відео, як офіцер поліції під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда притискав коліном до асфальту його шию. Флойд неодноразово казав, що задихається. Поліцейський же тримав його, допоки Флойд не припинив дихати.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях "Ніжний велетень" Флойд виріс у Х'юстоні (штат Техас) і перебрався до Міннеаполісу у 2014 році. Перед загибеллю 46-річний Флойд саме шукав роботу - як і мільйони інших американців, він став безробітним через спричинений коронавірусом локдаун, до цього він працював охоронцем у закусочній. Флойд був майже два метри заввишки, за що друзі називали його "ніжним велетнем".

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Від мирних акцій до насильства 30 травня протести переважно все ще мали мирний характер, однак з настанням ночі подекуди почало спалахувати насильство. У деяких містах запровадили комендантську годину. У Вашингтоні поряд з Білим домом почали чергувати нацгвардійці. В Індіанаполісі під час перестрілок загинула людина. Офіцери поліції були поранені у Філадельфії. В Нью-Йорку дві поліцейські машини в'їхали у натовп демонстрантів.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Розтрощені й пограбовані магазини У Лос-Анджелесі протестувальники вигукували на адресу поліцейських гасло "Життя чорних є важливим", а ті застосовували проти натовпу кийки та гумові кулі. У деяких містах, включаючи Лос-Анджелес, Атланту, Нью-Йорк, Чикаго та Міннеаполіс, протести переросли у заворушення, під час яких люди громили офіси і магазини, грабуючи їх.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Трамп погрожує холоднокровно припинити насильство Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати військових для придушення протестів і заявив, що його адміністрація холоднокровно "припинить насильство з боку натовпу". У заворушеннях він звинуватив групи крайніх лівих, але губернатор Міннесоти Тім Волз заявив про наявність свідчень того, що насильство розпалюють білі расисти.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Журналісти під прицілом Багато працівників ЗМІ, які висвітлюють протести, й самі постраждали від дій правоохоронців. 29 травня кореспондент CNN Омар Хіменес зі знімальною групою були затримані поліцією під час зйомок у Міннеаполісі. Були затримані й інші репортери, а в декого з журналістів влучили випущені поліцейськими кулі. 31 травня у Міннеаполісі у бік кореспондента DW Штефана Зімонса поліція вистрелила двічі.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Відлуння в інших країнах В інших країнах також відбулися масові акції на знак солідарності з обуреними діями поліції жителями США. Так, на вулиці у канадських містах Ванкувері і Торонто вийшли тисячі демонстрантів. У Берліні під американським посольством зібралися мігранти зі США та інші протестувальники. Аналогічна акція протесту відбулася й у Лондоні.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Фаєри перед Білим домом У столиці США Вашингтоні теж розгорілися протести, після того, як з 31 травня в окрузі Вашингтон була запроваджена комендантська година з 11 вечора до 6 ранку. Близько тисячі демонстрантів зібралися у парку Лафаєт-сквер біля Білого дому, дехто з них запалював фаєри. За інформацією The New York Times, у цей час з міркувань безпеки Дональда Трампа перевели у бункер.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Комендантська година у великих містах США Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі, Детройт, округ Вашингтон запровадили комендантську годину після того, як протести не припинялись шосту ніч поспіль. У штаті Аризона на заході країни комендантська година була поширена на весь штат після сутичок між демонстрантами і поліцією. До 15-ти штатів США відрядили близько п'ять тисяч військових Нацгвардії.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Трамп погрожує армією Після поновлення протестів Дональд Трамп 1 червня пригрозив застосувати армію, якщо владі штатів не вдасться "захистити своїх жителів". Після цієї заяви силовики застосували сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати демонстрантів у парку Лафаєт-сквер під Білим домом. Після цього Трамп пройшовся від своєї резиденції до церкви у парку, де перед об'єктивами фотокамер підняв угору Біблію.

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях Мирні демонстрації Утім, багато протестів проти жорстоких дій поліцейських у США таки проходили мирно. На Таймс-сквер у Манхеттені демонстранти лягли на землю, склавши руки за спиною - копіюючи позицію тіла Джорджа Флойда, коли його було вбито. Хоча частина демонстрантів у США й вдалися до насильства, кілька мерів міст США та губернаторів штатів підтримали акції протесту. Автор: Мартін Кюблер

