У Пентагоні пояснили, на що підуть 250 мільйонів доларів Україні

Міністерство оборони США оголосило у вівторок, 18 червня, про надання Україні цього року 250 мільйонів доларів у рамках затвердженого Конгресом оборонного бюджету. Як зазначається у повідомленні на сайті Пентагону, кошти призначені на перепідготовку військових, закупівлю обладнання та надання дорадчих послуг з метою посилення Збройних сил України.

Серед перелічених у повідомленні цілей, на які підуть виділені кошти, зокрема: надання ЗСУ снайперських рушниць, гранатометів, радарів для виявлення ворожої артилерії, приладів нічного бачення, обладнання для безпечних комунікацій та для виявлення спроб радіоелектронної боротьби. Кошти США також підуть на покращення процесу управління військами та медичного обслуговування військових.

У повідомленні про надання коштів посольство України в США на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначило, що Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги, що має бути наданий Україні у 2019 році. Він передбачає, зокрема, "надання нелетальних та летальних видів оборонного озброєння, з наголосом на підтримку Військово-морських сил Збройних сил України".

"Відповідні структури міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектора України за рахунок коштів бюджету 2019 року", - йдеться у повідомленні посольства.

В оборонному відомстві США зазначили, що співробітництво з Україною у сфері безпеки стало можливим завдяки постійному прогресу Києва "у впровадженні ключових інституційних реформ оборони з метою наближення системи національної безпеки України до євроатлантичних принципів”. У Пентагоні вказали, що США залишаються відданими підтримці України в питаннях посилення цивільного контролю над збройними силами, сприяння прозорості та підзвітності у процесах закупівель та планування бюджету, а також просування реформ у оборонній галузі. Загалом з 2014 року США надали допомогу Україні у сфері безпеки на 1,5 мільярда доларів, наголошується в повідомленні на сайті оборонного відомства США.