 У Пентагоні пояснили, на що підуть 250 мільйонів доларів Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Пентагоні пояснили, на що підуть 250 мільйонів доларів Україні

У міністерстві оборони США зазначили, що виділені кошти призначені на перепідготовку військових, закупівлю обладнання та надання дорадчих послуг.

Будівля Пентагону поблизу Вашингтона

Будівля Пентагону поблизу Вашингтона

Міністерство оборони США оголосило у вівторок, 18 червня, про надання Україні цього року 250 мільйонів доларів у рамках затвердженого Конгресом оборонного бюджету. Як зазначається у повідомленні на сайті Пентагону, кошти призначені на перепідготовку військових, закупівлю обладнання та надання дорадчих послуг з метою посилення Збройних сил України.

Серед перелічених у повідомленні цілей, на які підуть виділені кошти, зокрема: надання ЗСУ снайперських рушниць, гранатометів, радарів для виявлення ворожої артилерії, приладів нічного бачення, обладнання для безпечних комунікацій та для виявлення спроб радіоелектронної боротьби. Кошти США також підуть на покращення процесу управління військами та медичного обслуговування військових.

У повідомленні про надання коштів посольство України в США на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначило, що Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги, що має бути наданий Україні у 2019 році. Він передбачає, зокрема, "надання нелетальних та летальних видів оборонного озброєння, з наголосом на підтримку Військово-морських сил Збройних сил України".

DW.COM

За словами міністра оборони України Степана Полторака, 35 бойових машин Hummer з американської допомоги вже прибули до Одеси. (13.04.2019)

Київ отримає від Вільнюса понад сім тисяч автоматів Калашникова, а також кулемети, міномети та протитанкову зброю, які не відповідають стандартам НАТО. (30.11.2017)

"Відповідні структури міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектора України за рахунок коштів бюджету 2019 року", - йдеться у повідомленні посольства.

В оборонному відомстві США зазначили, що співробітництво з Україною у сфері безпеки стало можливим завдяки постійному прогресу Києва "у впровадженні ключових інституційних реформ оборони з метою наближення системи національної безпеки України до євроатлантичних принципів”. У Пентагоні вказали, що США залишаються відданими підтримці України в питаннях посилення цивільного контролю над збройними силами, сприяння прозорості та підзвітності у процесах закупівель та планування бюджету, а також просування реформ у оборонній галузі. Загалом з 2014 року США надали допомогу Україні у сфері безпеки на 1,5 мільярда доларів, наголошується в повідомленні на сайті оборонного відомства США.

Дивитись відео 02:10

Javelin для України: що треба знати про зброю від США (30.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Міжнародна військова допомога Україні: скільки і хто дає? (14.12.2017)  

Javelin для України: що треба знати про зброю від США (30.01.2018)  

Також за темою

Міжнародна військова допомога Україні: скільки і хто дає? (14.12.2017) 14.12.2017

Від 2014 року Київ отримав сотні мільйонів доларів міжнародної військової допомоги. DW з'ясувала, хто і чим конкретно допомагав Україні?

USA Washington - James N. Mattis und Stepan Poltorak

Пентагон нагадав Києву про невідкладність реформи оборони 03.02.2018

Міністри оборони США та України зустрілися у Вашингтоні. Серед тем зустрічі були реформа нацбезпеки та співпраця двох держав.

US Rakete FGM-148 Javelin

Джон Хербст: Переговори Суркова й Волкера відбулися в рамках, визначених "нормандським форматом" 24.08.2017

Екс-посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW заявив, що США мають надати оборонну летальну зброю Україні. Це підвищить ціну, яку Кремль платить за свою агресію, та спонукатиме його до пошуку миру, вважає експерт.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський приїхав у Берлін з першим офіційним візитом

Меркель - на межі непритомності, але не через Зеленського

Нездужання Меркель стало одним з головних епізодів першого візиту Зеленського до Німеччини в якості президента України.  

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб

Людей вже не лякають коливання гривні - віце-голова НБУ

Заступник голови нацбанку відповів на питання DW про співробітництво України із МВФ на тлі українських виборів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  