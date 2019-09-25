 У Пекіні урочисто відкрили мегааеропорт, що нагадує морську зірку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

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Новини

У Пекіні урочисто відкрили мегааеропорт, що нагадує морську зірку

Новий міжнародний аеропорт Пекіна "Дасін" коштував Китаю 11,5 мільярда доларів. Він має обслуговувати до 100 мільйонів пасажирів щорічно.

Дизайн будівлі аеропорту Daxing розроблений у вигляді морської зірки

Дизайн будівлі аеропорту Daxing розроблений у вигляді морської зірки

Президент КНР Сі Цзіньпін відвідав у середу, 25 вересня, церемонію відкриття нового мегааеропорту у Пекіні. Відкриття відбулося за тиждень до державного святкування 70-річчя Китайської Народної Республіки, інформує агенція dpa.

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Пекінський міжнародний аеропорт "Дасін" (PKX) планує обслуговувати до 100 мільйонів пасажирів і до чотирьох мільйонів тонн вантажу щорічно. Новий аеропорт разом з уже працюючим у Пекінським міжнародним аеропортом (PEK) матиме пропускну спроможність до 250 мільйонів пасажирів на рік. Уряд Китаю розглядає побудову аеропорту як важливий крок у підвищенні конкурентноздатності Пекіна на міжнародній арені, "шлях продемонструвати зростання Китаю".

Спорудження аеропорту розпочалося у 2014 році і коштувало Китаю, за різними даними, від 11 мільярдів до 17 мільярдів доларів. Нині покійна архітекторка Заха Хадід розробила дизайн аеропорту у вигляді велетенської морської зірки. Такий дизайн був покликаний скоротити відстані, які пасажирам треба буде пішки долати на території будівлі аеропорту.

"Дасін" має чотири злітно-посадкові смуги. Ще більше смуг відкриється пізніше у рамках запланованого розширення летовища. Як зазначають китайські ЗМІ, в аеропорту здійснюватимуться 300 злетів літаків і 300 посадок щогодини.

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Найбільший у світі аеропорт "Дасін" запрацював у Китаї (25.09.2019)

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Найбільший у світі аеропорт "Дасін" запрацював у Китаї (25.09.2019)  

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Аеропорт "Дасін" спроектовано у вигляді морської зірки. Він обійшовся Китаю в 11,5 млрд доларів і обслуговуватиме до 100 мільйонів пасажирів щорічно.

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