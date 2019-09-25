У Пекіні урочисто відкрили мегааеропорт, що нагадує морську зірку

Президент КНР Сі Цзіньпін відвідав у середу, 25 вересня, церемонію відкриття нового мегааеропорту у Пекіні. Відкриття відбулося за тиждень до державного святкування 70-річчя Китайської Народної Республіки, інформує агенція dpa.

Пекінський міжнародний аеропорт "Дасін" (PKX) планує обслуговувати до 100 мільйонів пасажирів і до чотирьох мільйонів тонн вантажу щорічно. Новий аеропорт разом з уже працюючим у Пекінським міжнародним аеропортом (PEK) матиме пропускну спроможність до 250 мільйонів пасажирів на рік. Уряд Китаю розглядає побудову аеропорту як важливий крок у підвищенні конкурентноздатності Пекіна на міжнародній арені, "шлях продемонструвати зростання Китаю".

Спорудження аеропорту розпочалося у 2014 році і коштувало Китаю, за різними даними, від 11 мільярдів до 17 мільярдів доларів. Нині покійна архітекторка Заха Хадід розробила дизайн аеропорту у вигляді велетенської морської зірки. Такий дизайн був покликаний скоротити відстані, які пасажирам треба буде пішки долати на території будівлі аеропорту.

"Дасін" має чотири злітно-посадкові смуги. Ще більше смуг відкриється пізніше у рамках запланованого розширення летовища. Як зазначають китайські ЗМІ, в аеропорту здійснюватимуться 300 злетів літаків і 300 посадок щогодини.