 У партії ″Голос″ відреагували на створення групи ″Справедливість″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Новини

У партії "Голос" відреагували на створення групи "Справедливість"

Керівництво партії "Голос" вважає, що їхні однопартійці, створюючи групу "Справедливість", порушують закон. Політична рада партії дасть оцінку цим діям.

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Керівництво партії "Голос" вважає, що ініціатива половини парламентської фракції партії створити групу "Справедливість" порушує закон. Про це йдеться в коментарі партії, поширеному в вівторок, 16 червня, на сайті політичної сили.

"Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", - йдеться в коментарі.

Також там повідомляється, що політична рада партії "Голос" 16 червня розгляне заяву частини фракції "Голос" у Верховній Раді та дасть їй оцінку. "Партія "Голос" неодноразово закликала всіх вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі свого часу визнали, вступаючи в партію", - підсумовано в коментарі.

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У "Слузі народу" говорять про здачу мандатів

У свою чергу, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що незгодні з керівництвом фракції народні депутати "Голосу" мають здати мандати і створити нову політичну партію.

"Я думаю, що потрібно виконувати закон України: якщо говориш, що виходиш звідкись, то потрібно виходити. А то цей як на вечірці: всі вже думають, що ти пішов, а ти ще ходиш дві години. Якщо люди говорять, що виходять, тоді, будь ласка, мандат на стіл, заява - зала, я думаю, підтримає... Я думаю, зала підтримає. Принаймні "Слуга народу" підтримає голосування за складання мандатів представниками нової групи "Справедливість", - заявив Корнієнко. На його думку, цим десятьом депутатам слід створити нову партію.

Як повідомлялося, половина членів депутатської фракції "Голос" висловила недовіру її керівникові Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість". Крім того, частина фракції має намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик, яка "прогулює понад 60 відсотків засідань".

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