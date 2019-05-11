У Парижі та Лондоні під час антирасистських акцій виникли сутички

У стллиці Франції Парижі в суботу, 13 червня, тисячі людей вийшли на антирасистську демонстрацію. Протестувальники зібралися в центрі міста на площі Республіки та скандували: "Немає справедливості - немає миру", передає агенція Reuters.

Поліція відмовила організаторам акції у можливості пройти маршем до будівлі опери. Акція проходила мирно, однак за три години почалися сутички. Деякі учасники демонстрації жбурляли у правоохоронців пляшки та бруківку. Організатори закликали мітингарів з дітьми залишити акцію. Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, після чого натовп розійшовся.

Заворушення в Парижі

Мітингарі та правозахисники закидають правоохоронцям жорстке поводження з мігрантами. Під час демонстрації виступила сестра Адама Траоре, який помер у передмісті Парижа у 2016 році під час поліцейської операції. Його родина заявляє, що він задихнувся, коли троє поліцейських утримували його своєю вагою. Влада стверджує, що причина смерті Траоре нез'ясована. "Смерть Джорджа Флойда має сильне відлуння у смерті мого молодшого брата. Те, що відбувається в США, відбувається і у Франції. Наші брати вмирають", - сказала сестра померлого Асса Траоре.

В Лондоні виникли сутички між прибічниками різних таборів

Тим часом у Лондоні цього дня виникли сутички між учасниками антирасистської акції та прибічниками крайньоправих поглядів. На Трафальгарській площі та вулицях поблизу спалахнула велика бійка між двома протилежними таборами мітингувальників, в якій взяли участь приблизно по 100 осіб з кожного боку. Вони жбурляли пляшки та петарди, крайні праві вигукували образи у бік мітингарів, що протестували проти расизму. Зрештою, бійку припинила поліція.

Кінна поліція відтісняє прибічників крайньоправих поглядів у Лондоні

"Зрозуміло, що крайні праві групи спричиняють насильство і безлад в центрі Лондона, я закликаю людей триматися подалі", - написав у Twitter мер міста Садік Хан.

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател засудила "повністю неприйнятний бандитизм" та заявила, що причетні до насильства та вандалізму відчують усю силу закону.