У Парижі страйк паралізував рух транспорту

У Парижі у п'ятницю, 13 вересня, рух громадського транспорту паралізував страйк його співробітників. 10 з 16 ліній метрополітену закриті, інші сильно перевантажені через відсутність додаткових потягів і велику кількість пасажирів. Скасовані або затримуються багато автобусів, а також приміських електричок.

Частина жителів Парижа й околиць пересіли на власні автомобілі та таксі, внаслідок чого утворились затори загальною довжиною 250 кілометрів. Дехто намагався скористатися послугами сервісних компаній з пасажирських перевезень, тарифи яких були одразу підвищені, повідомляє агенція AFP. Інші використовували велосипеди та електросамокати. Паризька компанія RATP, яка керує міським громадським транспортом, закликала жителів відмовитися від поїздок, в яких немає великої потреби.

Натовп на платформі станції Гар дю Нор

До страйку закликали всі великі профспілки транспортників. Таким чином вони висловлюють невдоволення пенсійною реформою, яку планує провести уряд. Вона може позбавити членів профспілок таких привілеїв, як, наприклад, більш ранній вихід на пенсію. Такими привілеями зараз також користуються моряки, адвокати, а також працівники Паризької опери. "Ми повинні сказати людям правду (...) Нам доведеться працювати довше", - заявив під час виступу по телебаченню прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп.

Зачинена станція метро в Парижі

Міністр державної дії і держфінансів Жеральд Дарманен в інтерв'ю радіостанції Europe 1 висловив здивування у зв'язку із закликами до страйку і підкреслив, що законопроєкт ще перебуває на стадії розробки. До кінця 2019 року мають провести консультації, в тому числі з представниками громадянського суспільства, за якими послідує розгляд в парламенті до літніх канікул 2020 року, передає інформагентство dpa. Пенсійна реформа, яку планують запровадити з 2025 року, є важливою частиною пакету соціальних заходів президента Еммануеля Макрона, повноваження якого закінчуються у 2022 році.

Переповнені вагони метро

Працівники метрополітену не згодні з цією ініціативою, оскільки право на більш ранній вихід на пенсію існувало протягом десятиліть - як компенсація за роботу під землею. За даними державної Палати аудиторів, у 2017 році середній вік виходу на пенсію працівників RATP складав трохи більше 55 років, тоді як для працівників, що праюють в решті галузей - 63 роки. "Це не страйк пільговиків. Це страйк працівників, які говорять: ми хочемо піти на пенсію у прийнятному віці з прийнятною пенсією", - заявив голова профспілки CGT Філіп Мартінес під час інтерв'ю радіостанції France Info.

Нинішній страйк працівників метрополітену став найбільшим з 2007 року, коли колишній президент Франції Ніколя Саркозі також проводив пенсійні реформи. На 16 вересня вже заплановані страйки юристів, пілотів, стюардів та медичних працівників.