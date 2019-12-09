У Парижі проходить зустріч лідерів країн "нормандської четвірки"

У Парижі в Єлисейському палаці у понеділок, 9 грудня, проходить саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. Учасники саміту - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін - близько 15 години за місцевим часом прибули до Єлисейського палацу. Перед палацом їх зустрічав президент Франції Еммануель Макрон.

Зустріч чотирьох лідерів розпочалася приблизно на півтори години пізніше запланованого часу. Їй передували двосторонні паралельні зустрічі Анґели Меркель та Еммануеля Макрона з російським та українським президентами. Спершу розпочалися зустрічі між Макроном та Зеленським і між Меркель та Путіним, після чого Меркель зустрілася із Зеленським, а Макрон із Путіним. Зустрічі мали тривати близько пів години кожна, однак затягнулися, що позначилося і на початку переговорів у чотиристоронньому форматі.

За підсумками саміту запланована пресконференція, час проведення якої також перенесли.

Після зустрічі чотирьох лідерів заплановані також переговори президентів України та Росії. Це - перша їхня двостороння зустріч з моменту обрання Зеленського президентом. Планувалося, що ця зустріч триватиме 45 хвилин. Хоча раніше в Кремлі наголошували, що тривалість цієї зустрічі залежатиме від самих глав Росії та України. Схожу позицію висловили й у Києві. У Парижі прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що два лідери домовилися зустрітися перед пресконференцією за підсумками саміту.

За даними інформагенції "Інтерфакс", що посилається на свої анонімні джерела, до участі в перемовинах Путіна з Зеленським від російської сторони заявлені також міністр енергетики РФ Олександр Новак та глава "Газпрому" Олексій Міллер. Перед цим у Кремлі зазначали, що між Москвою та Києвом є низка питань невідкладного характеру, в тому числі й щодо транзиту російського газу.

У Кремлі також наголошували, що головною темою зустрічі Путіна та Зеленського стане втілення мінських домовленостей.

Перед прибуттям лідерів держав поблизу Єлисейського палацу відбулася акція представниць руху Femen. Двоє активісток виступали проти участі Путіна в зустрічі. Згодом їх затримали охоронці та співробітники сил безпеки й відвели від місця проведення саміту, передає агенція новин dpa.

Нагадаємо, попередній саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року.