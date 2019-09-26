У Парижі попрощатися з Жаком Шираком прийшли тисячі людей

Тисячі людей прийшли у неділю, 29 вересня, до Будинку Інвалідів у центрі Парижа, щоб попрощатися із колишнім президентом Франції Жаком Шираком. Як повідомлялося, він помер вранці 26 вересня у віці 86 років.

Труна з тілом колишнього президента, накрита французьким прапором, виставлена у Будинку Інвалідів, повідомляє агенція dpa. Народне прощання із Жаком Шираком було побажанням його родини, яка також присутня на церемонії. До цього часу близько п'яти тисяч людей залишили у Єлисейському палаці записи про співчуття через смерть колишнього президента, повідомила агенція AFP.

Труна з тілом колишнього президента

Офіційна церемонія прощання з колишнім президентом відбудеться 30 вересня, яке оголошено у Франції днем національної жалоби, у церкві Сен-Сюльпіс. На ній буде присутній теперішній президент Франції Еммануель Макрон, а також близько 30 глав держав та урядів. Після цього Жака Ширака поховають на кладовищі Монпарнас.

Черга у дворі Будинку Інвалідів у Парижі

Жак Ширак двічі обирався президентом Франції та обіймав цю посаду з 1995 по 2007 рік. До цього політик був міністром сільського господарства та прем'єр-міністром країни. Також з 1977 по 1995 рік працював мером Парижа.