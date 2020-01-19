 У Парижі поліція демонтувала останній великий табір мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2020

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У Парижі поліція демонтувала останній великий табір мігрантів

Поліція Парижа демонтувала останній великий табір мігрантів у французькій столиці. У ньому в наметах проживали 427 людей. Їх перевезли до гімназій та спеціальних центрів.

Під час демонтажу одного із наметових таборів мігрантів у Парижі у листопаді 2019 року

Під час демонтажу одного із наметових таборів мігрантів у Парижі у листопаді 2019 року

Поліція Парижа у вівторок, 4 лютого, демонтувала останній великий табір мігрантів у французькій столиці. Правоохоронці евакуювали 427 людей з 266 наметів, розбитих поблизу каналу Сен-Дені в районі Ла-Віллетт. За словами представників місцевої влади, люди жили у таборі, "усіяному сміттям і відходами, із щурами і неприємним запахом сечі та екскрементів", цитує агентство новин AFP.

Зазначається, що усіх 427 людей з табору перевезли до гімназій та приймальних закладів, в яких ще вдалося знайти приміщення. За словами місцевого урядовця, переселення мігрантів стало полегшенням для них самих та місцевих жителів.

Поруч з місцем, де розташовувався табір, продовжують чергувати поліцейські, аби завадити можливим спробам мігрантів відновити табір.

Критики сумніваються в ефективності демонтажів таборів мігрантів

Минулого тижня поліція демонтувала схожий табір у Парижі. Тоді з нього вивезли понад 1400 людей. У листопаді 2019 року поліція демонтувала інші табори мігрантів, які переважно розташовувалися на півночі Парижа. З них вивезли понад 1600 мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер пообіцяв очистити Париж від усіх наметових таборів до кінця минулого року, а також створити більше приймальних центрів для шукачів притулку та депортувати тих, чиї заяви відхилено.

Правоохоронці намагатимуться не допустити виникнення нових таборів після знесення старих, запевнив очільник поліції Парижа Дідьє Лаллеман.

Утім, критики сумніваються у тому, що демонтажі таборів матимуть тривалий ефект. За їхніми словами, доки уряд Франції не надасть мігрантам довгострокове житло та перспективу законного проживання в країні, доти багато з них повертатимуться на вулиці.

Найбільш відомий стихійний табір мігрантів у Франції - "Джунглі" у Кале, в якому мешкали близько шести тисяч людей. Табір у Кале ліквідували восени 2016 року. 

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Аудіо й відео до теми

З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016)  

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