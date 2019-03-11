У Парижі відкрилася перша сесія Парламентських зборів ФРН і Франції

Близько 100 депутатів зустрілися в понеділок, 25 березня, в Парижі, щоб взяти участь в засіданні франко-німецьких Парламентських зборів, які мають поліпшити двосторонню співпрацю і контроль над роботою президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel).

Захід відкрився підписанням документа про заснування мініпарламенту, після чого почалася сама сесія під егідою голови Бундестагу Вольфґанґа Шойбле (Wolfgang Schäuble) і його колеги, голови Національних зборів Франції Рішара Феррана.

"Суперечки нам потрібні"

Шойбле висловив надію, що законодавців чекають "жваві дебати, в тому числі і на незручні теми". Як приклад він навів політику в сфері безпеки і оборони, а також бюрократичні перепони для малого і середнього бізнесу. Так, законодавці збираються проконтролювати виконання нового, Ахенского, договору про розширення двостороннього співробітництва, який Меркель і Макрон підписали в січні. "Будемо вести предметні суперечки, оскільки суперечки нам потрібні", - додав Шойбле.

Сесії франко-німецьких Парламентських зборів за участю представників кожної з фракцій, що засідають в національних парламентах, будуть скликатися щонайменше двічі на рік. Засідання планується проводити позмінно - то в Парижі, то в Берліні. Постанови мініпарламенту не мають юридично зобов'язального характеру.

Берлін і Париж зміцнюють зв'язки

Берлін і Париж прийняли рішення зміцнити свої зв'язки 22 січня 2019 року, в 55-ту річницю підписання Єлисейського договору, який служить основою союзницьких відносин ФРН і Франції. Спочатку передбачалося, що угоду про створення парламентських зборів буде підписано в січні 2019 року разом з Ахенським договором. У цьому документі Німеччина і Франція, крім іншого, взяли на себе зобов'язання просуватися в бік зближення своїх цілей і стратегій в сфері оборони.

Захист клімату і стабільність євро

Представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Нільс Шмід (Nils Schmid) назвав угоду про створення парламентських зборів "єдиною у своєму роді". Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Андреас Юнґ (Andreas Jung) особливо виділив "додаткову цінність", яку його поява несе громадянам обох держав.

У свою чергу, депутатка партії "Союз-90"/"зелені" Франціска Брантнер (Franziska Brantner) заявила, що учасники майбутніх спільних зустрічей повинні обговорювати по-справжньому важливі теми. До них Брантнер віднесла питання, пов'язані із захистом клімату і стабільністю євро.