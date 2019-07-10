У Палату представників Білорусі не пройшов жоден опозиціонер

У Палату представників парламенту Білорусі не пройшов жоден опозиційний кандидат. Такими є дані попередніх результатів парламентських виборів у країні. У ніч на понеділок, 18 листопада, Центральна виборча комісія Білорусі визнала вибори такими, що відбулися і оприлюднила попередні підсумки голосування. У нижню палату Національних зборів обрано представників Білоруської патріотичної партії, Республіканської партії праці і справедливості, Ліберально-демократичної партії, а також громадського об'єднання "Біла Русь". Всі вони підтримують політику влади.

Ще до публікації попередніх підсумків глава ЦВК Лідія Єрмошина повідомила, що в Палату представників пройшли ексміністр інформації країни Лілія Ананіч, колишній посол Білорусі в Туреччині Андрій Савіних, а також "Міс Білорусь - 2018" Марія Василевич. Явка склала 77,22 відсотка, що на три відсоткових пункти вище показника виборів 2016 року.

Парламентські вибори в Білорусі

Парламентські вибори в Білорусі відбулися 17 листопада. На виборах близько 6,8 мільйона громадян, які мають право голосу, мали обрати за мажоритарною системою 110 депутатів нижньої палати парламенту з 513 кандидатів від 12 партій і декількох громадських рухів. Попередні результати виборів, як очікується, будуть оголошені в ніч на 18 листопада.

Чимало кандидатів балотувалися від Ліберально-демократичної партії, яку вважають провладною, - 98. Ще 47 йшли від опозиційної Об'єднаної громадянської партії і 40 - від провладної Республіканської партії праці і справедливості (РППС). Утім, раніше у складі парламенту зі 110 депутатів тільки 16 представляли партії, а інші 94 були безпартійними.

Під час передвиборчої кампанії багатьом незалежним і відомим кандидатам було відмовлено в реєстрації. Ще частина опозиційних кандидатів втратили реєстрацію за порушення під час агітаційної кампанії.