 У Пакистані сепаратисти вбили 14 пасажирів автобусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

У Пакистані сепаратисти вбили 14 пасажирів автобусу

У пакистанській провінції Белуджистан група бойовиків-сепаратистів вбила 14 пасажирів автобуса, серед яких були військові. Прем'єр-міністр країни назвав це терактом.

Пакистанські сили безпеки

Пакистанські сили безпеки

На півдні Пакистану в провінції Белуджистан у четвер, 18 квітня, невідомі в уніформі поліцейських та військових здійснили напад на автобус. Внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей, повідомила місцева влада. За даними чиновників, озброєні люди зупинили автобус, коли він прямував з міста Карачі в Гвадар і висадили його пасажирів. Нападники перевіряли документи пасажирів та вбивали їх, передає агенція AP.

Воєнно-морський флот Пакистану повідомив, що серед загиблих були моряки та офіцери, які їхали на службу. Один з них був членом берегової охорони. Місцеві ЗМІ з посиланням на джерело в розвідці повідомили, що загалом були вбиті дев'ятеро військовослужбовців.

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Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив напад, назвавши його терористичною атакою. Він наказав владі "зробити все можливе для виявлення нападників та притягнення винних в цьому варварському акті до відповідальності". Міністр інформації Фавад Чодрі заявив, що Пакистан приніс великі жертви у війні з тероризмом, яка ще не закінчилась.

За даними влади, участь в нападі взяти десятки бойовиків, які втекли з місця нападу. Через кілька годин після атаки відповідальність за неї взяло на себе нове сепаратистське угрупування "Балох Раджи Ааджой Сангар", про яке зараз мало що відомо, передає агенція Reuters. Угрупування заявило, що не мало на меті вбивство звичайних пасажирів. "Ті, хто були ціллю, мали документи пакистанського флоту та берегової охорони, і вони були вбиті тільки після того, як були ідентифіковані", - йдеться у повідомленні угрупування, яке описує себе, як альянс трьох сепаратистських рухів в регіоні.

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