У Пакистані розбився пасажирський літак

На півдні Пакистану в п'ятницю, 22 травня, розбився пасажирський літак Airbus A320 "Пакистанських міжнародних авіаліній" (РІА). За даними агенції новин AFP, на борту авіалайнера перебувало понад сто людей. Літак виконував внутрішній рейс з Лахора до Карачі.

"Літак розбився в місті Карачі. Ми намагаємося підтвердити кількість пасажирів, але початково в ньому мали летіти 99 пасажирів та вісім членів екіпажу", - заявив речник авіаційного управління країни Абдул Саттар Хохар.

Як повідомив мер Карачі, жоден із 107 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту, не вижив.

Нещодавно уряд Пакистану дав зелене світло на поступове відновлення авіарейсів внаслідок їхнього призупинення через пандемію COVID--19.