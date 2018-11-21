 У Пакистані затримали лідера протестів проти звільнення християнки з тюрми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

У Пакистані затримали лідера протестів проти звільнення християнки з тюрми

Затримання не має нічого спільного зі справою християнки Асії Бібі, проти звільнення якої виступали прихильники затриманого ісламіста, кажуть у поліції. Правоохоронці також затримали близько 300 прибічників Різві.

Пакистан

Протести в Пакистані проти звільнення Азії Бібі

Лідера радикальної ісламської партії "Техрік-є-Лабаік Пакистан" (ТЛП) Хадіма Хуссейна Різві затримали правоохоронні органи Пакистану. Про затримання клірика-ісламіста повідомив у ніч на суботу, 24 листопада, міністр інформації країни Фавад Чаудхрі в соціальній мережі Twitter.

За словами урядовця, клірика взяли під варту з метою його "захисту", а також для того, щоб гарантувати громадську безпеку, порядок та захистити власність громадян. "Це не має нічого спільного зі справою Асії Бібі", - запевнив міністр у дописі в соцмережі.

Різві очолює рух протесту проти скасування Верховним судом країни вироку про смертну кару для християнки Асії Бібі, а також рішення суддів щодо її подальшого звільнення з в'язниці. З 2010 року вона просиділа за ґратами за звинуваченням в образі пророка Мохаммеда.

Раніше Різві закликав у відеозверненні своїх прихильників вийти на вулиці в разі його затримання, нагадує інформагентство Reuters. Син затриманого ісламського клірика Саад Різві розповів у телефонній розмові з журналістом Reuters, що його батька "заарештували в медресе (мусульманський навчальний заклад. - Ред.)".

Згодом пакистанська поліція повідомила про арешт близько 300 прихильників затриманого клірика. Більшість арештів відбулася в провінції Пенджаб, передає агенція новин AP.

Нагадаємо, на початку листопада родина засудженої до страти, але згодом виправданої Азії Бібі, попросила західні країни про притулок через побоювання за свою безпеку.

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