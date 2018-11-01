У Пакистані виправдана судом християнка залишається за ґратами

У Пакистані християнка Азія Бібі, яку Верховний суд днями виправдав та скасував їй смертний вирок за богохульство, досі залишається за ґратами. "Ми чекаємо на інструкції від Верховного суду. Азія Бібі перебуває у в'язниці, точне місце її розташування не може бути розкрито з міркувань безпеки", - повідомив в коментарі DW голова в'язниці в провінції Пенджаб Салім Баіг.

Радикальні ісламісти вимагають смертної кари для християнки

31 жовтня Верховний суд Пакистану виправдав Азію Бібі та постановив звільнити її з в'язниці, в якій вона була близько 10 років. Після цього країну охопили масові протести радикальних ісламістів, які виступали проти її виправдання. Представники ультрарелігійної партії "Техрік-є-Лабаік Пакистан" закликали до вбивства суддів Верховного суду та виправданої жінки, а також повстання проти армії. Її адвокат Саіф-уль-Мулук залишив країну та вилетів до Єгипту через побоювання за власну безпеку, передає агенція AFP. Пізніше, за даними ЗМІ, ісламісти і пакистанський уряд уклали угоду, яка передбачає, що влада не стане заперечувати проти оскарження виправдувального вироку Азії Бібі, і протести вдалося припинити.

Чоловік Азії занепокоєний через небезпеку для її життя

Чоловік Бібі Ашіг Масіх повідомив DW, що він шокований рішенням уряду домовитися з ісламістами. "Цієї угоди ніколи не повинно було бути", - сказав він. Він побоюється за життя дружини. "Ситуація небезпечна для Азії. Я відчуваю, що її життя не захищено", - зазначив він. Він побоюється, що ісламісти будуть вимагати зміни судового рішення. "Священнослужителі хочуть довести, що Верховний Суд помилився. Це негативна тенденція", - зазначив Ашіг Масіх.

51-річна католичка Азія Бібі, мати п'ятьох дітей, була засуджена до смертної кари в 2010 році, коли її визнали винною в образі ісламу. У 2009 році вона працювала у полі разом з іншими жінками та захотіла випити води з колодязя для мусульман. Їй відмовили, оскільки від дотику християнки до глека вода може стати нечистою, та звинуватили в богохульстві.