 У Пакистані виправдана судом християнка залишається за ґратами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Пакистані виправдана судом християнка залишається за ґратами

Попри скасування судом смертного вироку за богохульство, пакистанська християнка Азія Бібі досі залишається за ґратами. Тим часом протести ісламістів припинилися.

Суд виправдав Азію Бібі, але вона залишається у в'язниці

Суд виправдав Азію Бібі, але вона залишається у в'язниці

У Пакистані християнка Азія Бібі, яку Верховний суд днями виправдав та скасував їй смертний вирок за богохульство, досі залишається за ґратами. "Ми чекаємо на інструкції від Верховного суду. Азія Бібі перебуває у в'язниці, точне місце її розташування не може бути розкрито з міркувань безпеки", - повідомив в коментарі DW голова в'язниці в провінції Пенджаб Салім Баіг.

Радикальні ісламісти вимагають смертної кари для християнки

Радикальні ісламісти вимагають смертної кари для християнки

31 жовтня Верховний суд Пакистану виправдав Азію Бібі та постановив звільнити її з в'язниці, в якій вона була близько 10 років. Після цього країну охопили масові протести радикальних ісламістів, які виступали проти її  виправдання. Представники ультрарелігійної партії "Техрік-є-Лабаік Пакистан" закликали до вбивства суддів Верховного суду та виправданої жінки, а також повстання проти армії. Її адвокат Саіф-уль-Мулук залишив країну та вилетів до Єгипту через побоювання за власну безпеку, передає агенція AFP. Пізніше, за даними ЗМІ, ісламісти і пакистанський уряд уклали угоду, яка передбачає, що влада не стане заперечувати проти оскарження виправдувального вироку Азії Бібі, і протести вдалося припинити.

Чоловік Азії занепокоєний через небезпеку для її життя

Чоловік Азії занепокоєний через небезпеку для її життя

Чоловік Бібі Ашіг Масіх повідомив DW, що він шокований рішенням уряду домовитися з ісламістами. "Цієї угоди ніколи не повинно було бути", - сказав він. Він побоюється за життя дружини. "Ситуація небезпечна для Азії. Я відчуваю, що її життя не захищено", - зазначив він. Він побоюється, що ісламісти будуть вимагати зміни судового рішення. "Священнослужителі хочуть довести, що Верховний Суд помилився. Це негативна тенденція", - зазначив Ашіг Масіх.

51-річна католичка Азія Бібі, мати п'ятьох дітей, була засуджена до смертної кари в 2010 році, коли її визнали винною в образі ісламу. У 2009 році вона працювала у полі разом з іншими жінками та захотіла випити води з колодязя для мусульман. Їй відмовили, оскільки від дотику християнки до глека вода може стати нечистою, та звинуватили в богохульстві.

Дивитись відео 02:21
Now live
02:21 хв

- "Вбив би!": Наш кореспондент запитав у чоловіків Йорданії, як би вони відреагували на рішення своїх сестер піти працювати (11.

DW.COM

Зірка крикету Імран Хан оголосив себе переможцем виборів у Пакистані  

Суд у Пакистані випустив екс-прем'єра Шаріфа з в'язниці

Шаріф та члени його родини мусять сплатити по 4 тисячі доларів застави. Екс-прем'єра, фігуранта "панамських паперів", звинуватили у приховуванні статків. (19.09.2018)  

У Пакистані вбили "батька Талібану"

Релігійний діяч Самі уль-Хак, який вважається "батьком талібів" був вбитий під час нападу з ножем у своєму будинку у Пакистані. (02.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

- "Вбив би!": Наш кореспондент запитав у чоловіків Йорданії, як би вони відреагували на рішення своїх сестер піти працювати (11.  

Реклама

Докладно

Нафтохімічна галузь Ірану

Іран готується до нових санкцій США

Наступний раунд санкцій Вашингтона може дошкульно вдарити по нафтогазовому сектору Ірану. 

Відновлювальна енергетика

Погана погода для "Газпрому": газ програє вітру і сонцю

Частка відновлюваних джерел в електроенергетиці Німеччини досягла 38 відсотків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  