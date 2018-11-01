У Пакистані вбили "батька Талібану"

У Пакистані у п'ятницю, 2 листопада, був вбитий впливовий релігійний діяч Самі уль-Хак, відомий у ЗМІ як "батько Талібану", повідомила місцева поліція та родина загиблого, передає агенція AP. Повідомляється, що Самі уль-Хак був убитий ножем під час нападу, скоєного в його будинку в Равалпінді поблизу Ісламабада.

Його син Хамід уль-Хак повідомив, що 81-річний Самі уль-Хак перебував сам у спальні, коли було скоєно напад. "Охоронець знайшов його у критичному стані", - повідомив він, передає агенція AP. За даними поліції, богослова, який був двічі поранений, доправили до лікарні, де він помер. Правоохоронці проводять розслідування. За попередніми даними, особу нападника та його мотиви поки не встановлено.

Самі уль-Хак раніше був лідером фракції ісламістської партії JUI-S та двічі обирався до Сенату. Він був засновником відомої школи ісламської теології, де здобули освіту багато афганських лідерів. Чимало його учнів згодом стали ватажками радикального руху "Талібан".