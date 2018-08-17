У ОБСЄ закликали звільнити Станіслава Асєєва

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав негайно звільнити з полону сепаратистів на Донбасіукраїнського журналіста й блогера Станіслава Асєєва, якого показали в ефірі телеканалу "Россия 24" 17 серпня. В інтерв'ю Асєєв зізнається у шпигунстві. "Я втішений, що Станіслав Асєєв живий", - ідеться у заяві Дезіра, оприлюдненій на сайті ОБСЄ 23 серпня. "Його слід звільнити негайно і будь-яка спроба примусити чи зманіпулювати "зізнання" має бути припинена як порушення міжнародного права".

Представник ОБСЄ неодноразово згадував справу Асєєва раніше, в тому числі і під час візитів до України та Росії.

Напередодні своє обурення через "зізнання" Асєєва висловила базована у Нью-Йорку неурядова організація "Комітет захисту журналістів". В організації наголосили, що "Россия 24" не дала переконливих доказів протиправних дій Асєєва і що журналіста потрібно звільнити.

Раніше міжнародна організація "Репортери без кордонів" теж засудила рішення російського телеканалу "Россия 24" показати відео із "зізнанням" журналіста. Організація також висловила занепокоєння через можливий тиск, який міг бути застосованим щодо Асєєва, та закликала негайно звільнити його.

Як повідомлялося, журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, після початку конфлікту на Сході України залишився жити на Донбасі. Він перебуває в полоні "ДНР" з червня 2017 року. СБУ внесла його до списків заручників, які утримуються проросійськими сепаратистами на непідконтрольних Києву територіях. На ситуацію звернули увагу в ООН, у Раді Європи її взяли під свій контроль, до вимоги звільнити журналіста приєднався також Союз журналістів Росії.