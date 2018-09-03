 У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2018

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Новини

У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом

Загалом 66,5 мільйона німців віком старше 10 років користуються інтернетом, що на три відсотки більше торішнього показника, повідомляє Федеральне відомство статистики ФРН.

Німці активно використовують смартфони для заходу в інтернет

Німці активно використовують смартфони для заходу в інтернет

Загалом 66,5 мільйона німців віком старше 10 років є користувачами інтернету, що становить близько 90 відсотків населення цієї вікової категорії. Такі дані оприлюднило в середу, 5 вересня, Федеральне відомство статистики, посилаючись на результати дослідження, проведеного в першому кварталі поточного року.

Порівняно з торішніми показниками, зростання становило близько трьох відсотків, зазначають статистики. Близько 64 мільйонів або 87 відсотків користувачів заходять у всесвітню мережу з мобільних телефонів та смартфонів, 65 відсотків також користуються для цього ноутбуками, а 62 відсотки - персональними комп'ютерами. 46 відсотків обирають для мандрів всесвітньою павутиною також планшети та нетбуки. Ще 16 відсотків користуються задля цього й іншими гаджетами, приміром, електронними книжками, смарт-годинниками чи медіа-плеєрами.

Також встановлено, що 85 відсотків користувачів інтернету в Німеччині в першому кварталі поточного року заходили в мережу з мобільних пристроїв, перебуваючи за межами своєї оселі чи робочого місця.

У Німеччині часто лунає критика щодо недостатнього розвитку інтернет-інфраструктури в країні, зокрема, широкосмугового доступу до мережі та покриття мобільним інтернетом.

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