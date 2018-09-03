У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом

Загалом 66,5 мільйона німців віком старше 10 років є користувачами інтернету, що становить близько 90 відсотків населення цієї вікової категорії. Такі дані оприлюднило в середу, 5 вересня, Федеральне відомство статистики, посилаючись на результати дослідження, проведеного в першому кварталі поточного року.

Порівняно з торішніми показниками, зростання становило близько трьох відсотків, зазначають статистики. Близько 64 мільйонів або 87 відсотків користувачів заходять у всесвітню мережу з мобільних телефонів та смартфонів, 65 відсотків також користуються для цього ноутбуками, а 62 відсотки - персональними комп'ютерами. 46 відсотків обирають для мандрів всесвітньою павутиною також планшети та нетбуки. Ще 16 відсотків користуються задля цього й іншими гаджетами, приміром, електронними книжками, смарт-годинниками чи медіа-плеєрами.

Також встановлено, що 85 відсотків користувачів інтернету в Німеччині в першому кварталі поточного року заходили в мережу з мобільних пристроїв, перебуваючи за межами своєї оселі чи робочого місця.

У Німеччині часто лунає критика щодо недостатнього розвитку інтернет-інфраструктури в країні, зокрема, широкосмугового доступу до мережі та покриття мобільним інтернетом.