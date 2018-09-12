 У Німеччині 3677 осіб зазнали домагань католицьких священиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

У Німеччині 3677 осіб зазнали домагань католицьких священиків

Згідно з новим дослідженням, проведеним на замовлення Конференції єпископів Німеччини, з 1946 до 2014 року у ФРН понад 3600 осіб зазнали сексуальної наруги з боку католицьких священників.

Дослідження: 4,4 відсотка католицьких священників у ФРН розбещували неповнолітніх

Дослідження: 4,4 відсотка католицьких священників у ФРН розбещували неповнолітніх

У Німеччині у період з 1946 до 2014 року жертвами сексуальних домагань з боку священнослужителів католицької церкви стали 3677 осіб. Інформацію про це у середу, 12 вересня, оприлюднили видання spiegel-online та zeit-online. Обидва видання посилаються на дані дослідження, проведеного за дорученням Конференції єпископів Німеччини (DBK).

Група дослідників протягом чотирьох років аналізувала понад 38 тисяч актів та документів із 27-ми німецьких єпархій. Цей документ є першим ґрунтовним дослідженням німецькою католицькою церквою актів вчинення сексуального насильства священнослужителями, пише zeit-online. Повний текст дослідження планується опублікувати 25 вересня.

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Папа Римський Франциск запевнив, що виступає на боці жертв священиків, які протягом 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей у США. Він заявив, що такі злочини мають бути покарані. (17.08.2018)

Візит Папи Римського до Ірландії був затьмарений скандалом через сексуальне насильство в католицькій церкві. Лінгвіст і релігієзнавець Александер Ґерлах переконаний: у нинішній формі ця церква не має майбутнього. (27.08.2018)

Згідно з результатами дослідження, більшість із 3677 осіб, котрі зазнали сексуальних домагань, були неповнолітніми юнаками. Більше половини всіх жертв на час першого випадку домагань ще не досягли віку 13-ти років. 4,4 відсотка від усіх католицьких священників у зазначений у дослідженні період часу розбещували неповнолітніх.

Дослідники вказують, що фактичні цифри можуть бути значно вищими, адже частина документів втрачена, а деякі жертви не бажали розголосу. Так, у щонайменше двох єпископствах документи були знищені або сфальшовані.

Папа Римський Франциск має намір 21-24 лютого 2019 року провести зустріч із представниками глав Єпископських конференцій, присвячену сексуальним домаганням у церкві.

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Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018)

  • Океанографічний музей у колишній церкві в Штральзунді

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Океанографічний музей

    Монастир Святої Катерини в Штральзунді - зразок північнонімецької готики та один з найстаріших храмів на узбережжі Балтійського моря. Його заснували у XIII столітті. Сьогодні в його стінах на трьох рівнях розмістили експозицію Океанографічного музею. Це один з прикладів того, як в Німеччині використовують приміщення колишніх церков, які закрилися через зменшення кількості парафіян.

  • Центр зі скелелазіння в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Центр зі скелелазіння

    Висока стеля та просторе приміщення - що іще потрібно для організації центру зі скелелазіння! Колишня церква Святого Петра у західнонімецькому місті Менхенгладбах ідеально для цього підійшла. Тож тепер перетворений на скеледром храм божий ніколи не залишається пустим.

  • Ресторан і коктейль-бар

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Ресторан і коктейль-бар

    Старовинну церкву Мартінікірхе в Білефельді сьогодні не впізнати. Після ремонту її переобладнали на ресторан та коктейль-бар класу "люкс". Від відвідувачів відбою немає. Столик слід замовляти щонайменше за кілька днів наперед.

  • Концертна зала в колишньому храмі

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Концертна зала

    Майже 17 років минуло відтоді, як церква Марієнкірхе в Нойбранденбурзі (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) стала розкішною концертною залою. Вона розрахована на 850 людей. У переобладнання колишнього храму божого інвестували майже 16 мільйонів євро.

  • Житловий будинок в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Житловий будинок

    А ось новоапостольську церкву в Офтердінгені неподалік Тюбінгена перетворили на житловий будинок. Належить він подружжю. В Німеччині таке - не рідкість. Багато колишніх храмів нині використовують для проживання, тим паче, що ціни на таку нерухомість не кусаються. Трапляється, що закриті сакральні споруди навіть виставляють на аукціон.

  • Бібліотека та музей музичних інструментів у колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Бібліотека та музей музичних інструментів

    Монастир Святого Магнуса, який збудували в баварському Фюссені в період з IX до XVIII століття, став прикладом поєднання різноманітних архітектурних стилів, зокрема й італійського барокко. Споруда добре збереглася і є однією з головних місцевих історичних пам'яток. Зараз в церкві розмістилися бібліотека та музей, в якому можна побачити колекцію лютень і скрипок, що їх виготовили майстри Фюссена.

  • Музей монастирської культури під Падерборном

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музей монастирської культури

    П'ять з половиною столітть нараховує історія Дальгаймського монастиря під Падерборном (Північний Рейн - Вестфалія). За цей час він зазнав немало лихоліть та змін, але завжди впливав на життя міста. 2007 року тут відкрили унікальний Музей монастирської культури. Відвідувачі можуть ознайомитися, зокрема, зі старовинними рецептами пива та оглянути монастирську броварню, яке дуже добре збереглася.

  • Арт-галерея

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Арт-галерея

    Рафаель Яблонка - один з найвпливовіших галеристів Німеччині, Австрії та Швейцарії. В його арт-галереях можна побачити шедеври світового мистецтва. Нещодавно Яблонка відкрив новий філіал, спеціально для якого придбав "Каплицю Бема". Так називають колишню церкву Святої Урсули, яку звели в 1950-ті роки за проектом видатного німецького архітектора Ґотфріда Бема в містечку Гюрт під Кельном.

  • Міський музей в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музейна експозиція

    У колишньої монастирської церкви з саксонського Циттау з'явилася нова перспектива. Після реконструкції у будівлі розташували експозицію міського музею, в якій представили твори живопису та старовинні надгробки.

    Автор: Наталія Корольова


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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

У Європі дедалі більше церков втрачають парафіян і тому змушені закриватися. Як в Німеччині їх використовують? Ось кілька прикладів того, як колишні храми можуть отримати нове життя. (02.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018)  

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