У Німеччині 3677 осіб зазнали домагань католицьких священиків

У Німеччині у період з 1946 до 2014 року жертвами сексуальних домагань з боку священнослужителів католицької церкви стали 3677 осіб. Інформацію про це у середу, 12 вересня, оприлюднили видання spiegel-online та zeit-online. Обидва видання посилаються на дані дослідження, проведеного за дорученням Конференції єпископів Німеччини (DBK).

Група дослідників протягом чотирьох років аналізувала понад 38 тисяч актів та документів із 27-ми німецьких єпархій. Цей документ є першим ґрунтовним дослідженням німецькою католицькою церквою актів вчинення сексуального насильства священнослужителями, пише zeit-online. Повний текст дослідження планується опублікувати 25 вересня.

Згідно з результатами дослідження, більшість із 3677 осіб, котрі зазнали сексуальних домагань, були неповнолітніми юнаками. Більше половини всіх жертв на час першого випадку домагань ще не досягли віку 13-ти років. 4,4 відсотка від усіх католицьких священників у зазначений у дослідженні період часу розбещували неповнолітніх.

Дослідники вказують, що фактичні цифри можуть бути значно вищими, адже частина документів втрачена, а деякі жертви не бажали розголосу. Так, у щонайменше двох єпископствах документи були знищені або сфальшовані.

Папа Римський Франциск має намір 21-24 лютого 2019 року провести зустріч із представниками глав Єпископських конференцій, присвячену сексуальним домаганням у церкві.

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