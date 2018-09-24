У Німеччині ісламіста засудили до десяти років в'язниці

Вищий суд федеральної землі Гессен засудив до десяти років в'язниці 32-річного ісламіста з німецьким громадянством Абделькаріма Е. Його визнали винним у пособництві у скоєнні воєнного злочину та участі в терористичному об'єднанні, повідомляє прес-служба суду у Франкфурті-на-Майні в понеділок, 24 вересня. У листопаді 2016 року Абделькарім вже був засуджений до 8,5 року позбавлення волі, тепер суд продовжив термін покарання, пославшись на нові подробиці справи.

Засуджений народився у Франкфурті-на-Майні, сповідує іслам і, за власною заявою, закінчив навчання на секретаря-референта, але останнім часом жив на соціальну допомогу. У нього є три брати і позашлюбна дочка від дівчини на ім'я Ангеліка, яка також перебуває в полі зору слідчих органів. Не пізніше грудня 2012 року Абделькарім Е. радикалізувався, приєднавшись до салафітского об'єднання, яке схилило його до участі в "священній війні" ("джихаді"), йдеться в повідомленні суду.

В результаті засуджений відправився в Сирію, де перебував з вересня 2013 року до початку лютого 2014 року. У листопаді 2013 року він, будучи членом терористичного угруповання "Ісламська держава", брав участь в катуваннях взятої в полон людини. Абделькарім зняв тортури на свій мобільний телефон, щоб показати своєму "еміру". У лютому 2015 року уродженець Франкфурта-на-Майні повернувся до Німеччини і був узятий під варту.